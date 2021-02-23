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День защитников Отечества и Вооружённых Сил: в МВД мужчин встречали под звуки живой музыки

23.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День защитников Отечества и Вооружённых Сил: в МВД мужчин встречали под звуки живой музыки

Это утро началось с подарков для милиционеров. В МВД мужчин встречали под звуки живой музыки.

В репертуаре – песни военных лет и современные хиты. Праздник для сотрудников организовал Союз женщин МВД. Каждому защитнику – в подарок красочное послание с добрыми словами. И, конечно, фото на память.

Поздравления в этот день принимают и сотрудники органов внутренних дел по всей стране. Но, несмотря на праздничный для мужчин день, службу никто не отменял.

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Это утро началось с подарков для милиционеров. В МВД мужчин встречали под звуки живой музыки. В репертуаре – песни военных лет и современные хиты. Праздник для...
 
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