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Мужчина погиб в ДТП с участием трех автомобилей в Лиозненском районе
Источник материала: ОНТ
Авария с участием трех машин произошла в Лиозненском районе. В результате один человек погиб,
ДТП произошло 22 февраля на 118-м км трассы Санкт-Петербург – Гомель – граница Украины.
ФОТО: ГАИ Витебской области
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Авария с участием трех машин произошла в Лиозненском районе. В результате один человек погиб, сообщили в ГАИ Витебской области. ДТП произошло 22 февраля на 118-м км...
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