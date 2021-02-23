В Минске по нескольким адресам отключат отопление 23 февраля – выполняется ремонт

Источник материала: ОНТ

Минске по нескольким адресам отключат отопление 23 февраля – выполняется ремонт" class="one-news__figure-img">

В Минске 23 февраля филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» отключит участок квартальной теплосети для ликвидации повреждения, сообщили в пресс-службе организации.

Отопление будет отключено с 9:00 до 14:00 будет по ул. Искалиева, 14а; Корицкого, 4; Плеханова, 16, 18, 18 к. 1, 2, 18а, 19, 21, 23, 25; Тухачевского, 11, 13, 15.

Также с 9:00 до 17:00 тепла не будет по адресам: пр-т Партизанский, 105, 107; ул. Украинская, 15,15а, 17а, 21а, 23, 23а, 25а, 27, 27а; Центральная, 17, 19; Челюскинцев, 16, 18, 20, 22, 26.

ФОТО: БЕЛТА

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