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Пустующие и ветхие дома можно купить за одну базовую величину

23.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пустующие и ветхие дома можно купить за одну базовую величину

Жизнь ближе к природе и новое дыхание для белорусской глубинки. Пустующие и ветхие дома можно купить за одну базовую величину.

Сегодня это 29 белорусских рублей. Согласован соответствующий проект указа. При этом, учтут интересы прежних собственников, которые не пользуются или не хотят пользоваться своим имуществом и земельным участком.

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Жизнь ближе к природе и новое дыхание для белорусской глубинки. Пустующие и ветхие дома можно купить за одну базовую величину. Сегодня это 29 белорусских рублей....
 
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