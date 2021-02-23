Источник материала: ОНТ

Жизнь ближе к природе и новое дыхание для белорусской глубинки. Пустующие и ветхие дома можно купить за одну базовую величину.

Сегодня это 29 белорусских рублей. Согласован соответствующий проект указа. При этом, учтут интересы прежних собственников, которые не пользуются или не хотят пользоваться своим имуществом и земельным участком.

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