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Сегодня — 200-й день Революции: опубликовано мощное видео

23.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сегодня — 200-й день Революции: опубликовано мощное видео

  • 23.02.2021, 13:14
Сегодня — 200-й день Революции: опубликовано мощное видео
фото: AFP

Самые счастливые и значимые дни в новейшей истории Беларуси.

Сегодня — 200-й день непрерывных протестов.

Телеграм-канал «Белсат» опубликовал мощное видео в честь этой даты.

Давайте вспомним эти иногда счастливые, а иногда наиболее жесткие дни в новейшей истории Беларуси.

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Самые счастливые и значимые дни в новейшей истории Беларуси.
 
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