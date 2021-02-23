Источник материала: Хартия'97

Стал известен средний возраст работающих мужчин в Беларуси 1 23.02.2021, 13:00

Как выглядит среднестатистический портрет работающего белоруса.

Численность мужчин в стране составляет 4351,4 тыс. человек, или 46,2% в общей численности населения Беларуси, пишет thinktanks.by .

Из числа мужчин в возрасте 15 лет и старше 62% состояли в браке или незарегистрированных отношениях, 23% – никогда не состояли в браке, 13% – разведенные, разошедшиеся или вдовые, сообщает по случаю 23 февраля Белстат.

На 1000 мужчин в возрасте 10 лет и старше с высшим образованием в 2019 году в Беларуси приходилось 224 мужчины против 270 женщин, со средним специальным – 270 против 301 женщины. Зато мужчин, имевших профессионально-техническое образование, было 152 против 89 женщин.





Уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте составил 80,4%. Средний возраст занятых мужчин – 42 года.

В 2020 году практически каждый четвертый мужчина, занятый в экономике страны находился в возрасте 16 – 30 лет. Преимущественно «мужскими» являются следующие виды деятельности: строительство, транспорт и логистика, сельское, лесное и рыбное хозяйство, а также промышленность, информация и связь.

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