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Матч гандбольной Лиги чемпионов в Бресте перенесен - у вратаря "Порту" остановилось сердце
Источник материала: Партизан
По информации португальской газеты "O Jogo", во время занятия команды в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов с белорусским "Мешков Брест" у голкипера Альфредо Кинтаны остановилось сердце.
32-летний спортсмен был срочно доставлен в больницу, где его ввели в искусственную кому.
Матч "Мешков Брест" — "Порту", который должен был пройти 24 февраля, перенесен на неопределенный срок.
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24 февраля в Бресте должен был состояться матч группового раунда гандбольной Лиги чемпионов между «Мешков Брест» и «Порту».
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