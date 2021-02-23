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Матч гандбольной Лиги чемпионов в Бресте перенесен - у вратаря "Порту" остановилось сердце

23.02.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации португальской газеты "O Jogo", во время занятия команды в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов с белорусским "Мешков Брест" у голкипера Альфредо Кинтаны остановилось сердце.





32-летний спортсмен был срочно доставлен в больницу, где его ввели в искусственную кому.

Матч "Мешков Брест" — "Порту", который должен был пройти 24 февраля, перенесен на неопределенный срок.
 
Теги: Брест
 
 
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24 февраля в Бресте должен был состояться матч группового раунда гандбольной Лиги чемпионов между «Мешков Брест» и «Порту».
 
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