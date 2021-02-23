«Мы теряем историческое время»: Светлана Алексиевич — о единственном выходе для беларусов

Источник материала: KYKY

В конце сентября нобелевский лауреат и член президиума КС Светлана Алексиевич покинула Беларусь. Она сказала, что отправилась на лечение в Берлин, и пообещала вернуться. В конце февраля «Народная Воля» поговорила с писательницей о том, как жить и бороться, когда руки начинают опускаться.

Как выстоять?

«Надо работать, отвоевывать то, что называется серой зоной: завоевывать людей, которые еще не выбрали, на чьей они стороне. <...> Ведь по-большому счету, «ябатек» не так и много. И то они обычно мгновенно произрастают в среде, где побеждает насилие – тогда их количество сразу увеличивается. Но на 300-тысячный митинг ябатьки ведь не вышли, как вышли те, кто голосовал за перемены. <...> Диктаторской власти не нужен достойный человек. А нам сейчас очень важно сохраниться морально. Я думаю, это единственный выход из положения: надо сохранить уважение к себе. Впереди весна, она должна стать серьезным испытанием».

А если не получится?

«Опять «уснем», и это может быть надолго… Конечно, все равно молодые люди смотрят в будущее, их собраниями не переубедишь, но мы все больше и больше теряем историческое время».

А если Лукашенко не уйдет, пока у власти будет Путин?

«Все зависит от нас. Если нас выйдет на площадь миллион, это будет другая страна. Но выйдет ли нас миллион? Хотя, если вспомнить август 2020 года. <...> Меня, конечно, потрясает, откуда столько силовиков, которые способны так калечить и унижать? Способны так беспрекословно служить? Как будто у них нет родителей, детей, жен. <...> А рассказ очевидцев о молодой девушке из РУВД, которая любила избивать мужчин и даже становилась красивой, когда это делала? Их, по-моему, даже несколько, таких девушек. Вот откуда они взялись? Загадка».

Но люди и правда притихли

«Это внешнее молчание. Молчание перед взрывом. И оно может быть долгим. Несколько лет. <...> Другое дело, сколько сейчас семей разрушено, сколько молодых ребят вынуждены уехать, оставить родные дома. А деньги есть не у всех, и родители поддерживают далеко не всех. <...>

Сейчас в Европе, как только слышат слово «беларусы», сразу бросаются с вопросами: «Как там у вас? Что там у вас?» Мы как политическая нация появились не только сами для себя, мы появились и для мира. Единственный, кто не ценит собственный народ, это, я считаю, тот, который не набрал на выборах большинство голосов. Не ценит, не уважает и не понимает. А миллионы беларусов уже впереди сегодняшней власти».

Что скажете насчет Павла Латушко и Светланы Тихановской?

«Эти лидеры сделали много и продолжают работать, делать. Я встречалась с ними, но выскажу такую мысль: нам могут немного помочь из-за рубежа, но добиться победы можем только мы сами. Да, времена темные, как таковой закон из страны исчез, вместо него вылезло что-то грубое, крестьянское. Вот что сейчас должен делать, казалось бы, Лукашенко? Он должен искать согласия в обществе. <...> Но он мстит за то, что очень многие его не любят. За то, что его время прошло. Он не может с этим согласиться».

Вы смотрели ВНС?

«Грустное зрелище. <...> Стране в центре Европе нужны перемены. Потому что пока весь большой мир – отдельно, а мы – отдельно. Такой колхозный выгон. А вокруг уже совсем другая жизнь. Нельзя без улыбки слушать призывы к возвращению к кнопочным телефонам и к телевизору. <...>

Верит ли он [Лукашенко] сам в то, о чем говорит? Сомневаюсь. Но для того, чтобы людей держать в страхе, эти вымыслы работают. А еще гусеницы НАТО у беларуских границ… Какие гусеницы?! Наоборот, если бы мы стали сегодня свободными, нам бы помог весь мир. Власть Лукашенко кого устраивает? Уставших, отставших и агрессивных людей. <...>

Лукашенко, наверное, хотел услышать слова: «Вы победили!» А никто этого не сказал, потому что все в душе знают, что он не победил. Сколько фантастически мужественных людей выдвинуло время. <...>

Конечно, так унижать людей может только колхозная этика: чтобы не работал унитаз, чтобы не было горячей воды, чтобы не было белья и матрасов.

Чтобы люди, уходя на волю, оставляли сокамерникам свои чистые трусы, потому что запрещены передачи. Когда это читаешь, думаешь с ужасом: кто, какого сорта человек мог это придумать в XXI веке? <...>

Но и сверху идет лексика уничижительная – «острокопытные»… Я об этом размышляю, думаю написать. Но для того, чтобы написать об этих моральных преступниках, а главное выжить после этого, надо чтобы в тебе не победило отчаяние. <...>

Я всегда была человеком, который выступал против войны и крови. Считала что количеством и убеждением мы заставим власть реагировать на общественное мнение. И сейчас не могу представить, что мы пройдем военным путем – этого допустить нельзя. Тогда Лукашенко получит полное право разутюжить под гусеницами танков сотни студентов. Тем не менее время идеализма прошло, весна потребует от нас жесткого реализма. Нужны серьезные политики».

Светлана Александровна, как ваше здоровье?

«Так себе… Не могу похвастаться. Я бы никогда не уехала, если бы мое здоровье было чуть крепче. Но в моих планах, конечно, стоит весеннее возвращение в Минск. И я бы хотела вернуться в новую страну. Каждый из нас сегодня должен выстоять».