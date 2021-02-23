В Минске прошла презентация Lada Niva Travel

Источник материала: Onliner

Сегодня в шоуруме Lada на улице Каменногорской прошел первый открытый показ Niva Travel. Модель пришла на смену Chevrolet Niva и продается в Беларуси по цене от 28 810 рублей. На страницах Onliner машина уже «светилась», но мы все равно не могли пропустить презентацию модели — все-таки это один из самых доступных внедорожников в нашей стране. Возможно, после перехода под крыло бренда Lada машина получит вторую жизнь.





В нашей стране Lada Niva Travel доступна в пяти комплектациях — Classic, Comfort, Comfort+, Luxe и Luxe+. В самой доступной версии внедорожника есть подушка безопасности водителя, регулировка руля по высоте, центральный замок, электростеклоподъемники в передних дверях, электропривод и обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, складной задний диван, штампованные диски R15 и др.





Кондиционер появляется только в версии Comfort за 30 650 рублей. За эти деньги вы еще получаете подогрев передних кресел, литые диски R15, центральный подлокотник спереди, подголовники на втором ряду и охлаждаемый бардачок. Самые дорогие версии Lada Niva Travel оснащены камерой заднего вида, 7-дюймовым экраном мультимедийной системы, подушкой безопасности переднего пассажира, шноркелем, обогревом лобового стекла, датчиками парковки и др. Топовая комплектация обойдется в 34 760 рублей.





Все без исключения Niva Travel имеют под капотом 1,7-литровый 80-сильный мотор, знакомый нам по Chevrolet Niva. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика». Разгон до сотни — 19 секунд. Но такие машины покупают не для драга, а для езды по пересеченной местности. Здесь у Niva Travel хватает преимуществ, среди которых — блокировка межосевого дифференциала.































































