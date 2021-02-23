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ВВП Беларуси за год показал 99,1%. Премьер: это на 2,6 процентного пункта быстрее темпа роста мировой экономики!

23.02.2021 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В правительстве обсудили итоги работы экономики в прошлом году и нашли поводы для позитива. Премьер-министр считает, что экономика работала устойчиво, «несмотря на беспрецедентное давление как внешних, так и внутренних факторов».

«Темп роста валового внутреннего продукта за 2020 год составил 99,1%, что гораздо выше среднемировых значений и превышает темп роста мировой экономики на 2,6 процентного пункта, Европейского союза — на 5,5, России — на 2,2», — заявил Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба Совмина.

Общие вливания в экономику на фоне пандемии составили более 2 млрд рублей. Правительство считает: это беспрецедентная поддержка.

В то же время определенное беспокойство вызывает высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики. По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19%. Роман Головченко заверил, что для ликвидации «долгового навеса» у правительства есть план.

Как подчеркнул глава правительства, в 2020 году обеспечено повышение уровня благосостояния населения. «В течение года устойчиво росла заработная плата, в декабре она достигла без малого 1,5 тысячи рублей. Обеспечен опережающий рост доходов в бюджетной сфере, в первую очередь у врачей и учителей», — сказал Роман Головченко. Зарплата бюджетников, как и обещали, достигла 80,4% от средней по стране.

Напомним, в 2021 году от экономики требуют роста на 1,8%.

 
 
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В правительстве обсудили итоги работы экономики в прошлом году и нашли поводы для позитива. Премьер-министр считает, что экономика работала устойчиво, «несмотря...
 
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