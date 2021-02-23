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Дочь Заворотнюк впервые показала новую квартиру в центре Москвы
23.02.2021 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк готовится к новоселью: 22-летняя Анна практически закончила ремонт и показала свою новую квартиру в самом сердце столицы.
Долгое время Анна жила в США: девушка отучилась в престижной бизнес-школе, после чего успела поработать на крупную фирму. Но из-за болезни звездной мамы ей пришлось оставить все и вернуться на Родину, в загородный дом родителей. Теперь же дочь Заворотнюк переехала от мамы в личную квартиру.
На ремонт ушло несколько месяцев, и Анна похвасталась, что квартира практически готова: в своем Instagram дочь Заворотнюк впервые показала новое "гнездышко".
На видео видна обстановка в одной из комнат: светлые стены, молочный потолок, кремовые шторы на окнах, подвесные люстры и мебель в цвете слоновой кости.
Фолловеры по достоинству оценили вкус девушки и сделали комплимент дизайну, назвав его нежным, светлым и легким. Напомним, что до этого дочь Заворотнюк слетала в отпуск и
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Наследница болеющей актрисы почти что завершила ремонт и поделилась редкими кадрами дизайна квартиры в самом сердце столицы.
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