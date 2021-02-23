Google Pixel 5a показали на качественных рендерах со всех сторон

Источник материала: Tut.by

Известный информатор OnLeaks опубликовал рендеры еще официального не анонсированного смартфона Google Pixel 5a.





Инсайдер пишет: устройство выполнят из пластика, его ориентировочные габариты — 156,2×73,2×8,8 мм (или 9,4 мм, если считать с выступом основной камеры). Сзади также расположится сканер отпечатков пальцев, в левой верхней части экрана — круглый вырез под фронтальную камеру.

Диагональ экрана устройства с полностью плоскими гранями составит 6,2 дюйма, матрица — OLED, разрешение — Full HD+. Точные параметры камеры пока не называются. Известно лишь, что это будет сдвоенный модуль с системой фазовой автоматической фокусировки. Интересно, что в аппарате могут оставить 3,5-мм разъем под наушники. Динамики при этом будут стерео.





Остальные спецификации и точная дата выхода не называются. Но вероятно, что анонс телефона все же произойдет в первой половине года, а на вторую половину запланируют Pixel 6.