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Google Pixel 5a показали на качественных рендерах со всех сторон

23.02.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный информатор OnLeaks опубликовал рендеры еще официального не анонсированного смартфона Google Pixel 5a.


Инсайдер пишет: устройство выполнят из пластика, его ориентировочные габариты — 156,2×73,2×8,8 мм (или 9,4 мм, если считать с выступом основной камеры). Сзади также расположится сканер отпечатков пальцев, в левой верхней части экрана — круглый вырез под фронтальную камеру.

Диагональ экрана устройства с полностью плоскими гранями составит 6,2 дюйма, матрица — OLED, разрешение — Full HD+. Точные параметры камеры пока не называются. Известно лишь, что это будет сдвоенный модуль с системой фазовой автоматической фокусировки. Интересно, что в аппарате могут оставить 3,5-мм разъем под наушники. Динамики при этом будут стерео.


Остальные спецификации и точная дата выхода не называются. Но вероятно, что анонс телефона все же произойдет в первой половине года, а на вторую половину запланируют Pixel 6.

 
 
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Точные спецификации и точная дата выхода не называются. Но вероятно, что анонс телефона все же произойдет в первой половине года, а на вторую половину запланируют...
 
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