«На мойке запросили 100 рублей». После поездки по трассе Кобрин-Гомель машины покрылись неизвестной жидкостью

Источник материала: Tut.by

В редакцию AUTO.TUT.BY обратился водитель из Бреста. Он рассказал, что после поездки по трассе М10 Гомель — Кобрин его автомобиль покрылся непонятным жирным налетом, который плохо смывается. Машину с трудом отмыли на мойке только с использованием агрессивных моющих средств. С похожей проблемой столкнулись еще несколько водителей.





Пользователь genii_vo рассказал, что 21 февраля у него была запланирована поездка из Пинска в Брест.

— С утра заехал на мойку, то есть до начала поездки машина была чистой. В деревне Тепенец выехал на трассу Гомель — Кобрин и не доезжая до Иваново остановился, потому что лобовое стекло было запачкано серо-желтой грязью. Омывайка не помогала — дворники просто размазывали грязь. Я вышел протереть лобовое стекло и увидел, что машина покрыта каким-то составом, — рассказывает водитель. — Сначала не придал особого значения, так как состав смешался с грязью. Было очень похоже на просто испачканный кузов. Это все «налипло» за 20−30 км езды. По пути в Брест при обгоне начало кидать машину. Я быстро выровнялся и тоже тогда не придал этому значения — у меня BMW с задним приводом, такое бывает на скользкой дороге.





Приехав в Брест, владелец воспользовался мойкой самообслуживания. Но отмыть машину не получилось. На следующий день с утра поехал на другую мойку, взяв с собой различную «химию» — антибитум, уайт-спирит. И даже с их помощью не справился.

Через соцсети водитель узнал, что не он один пострадал в тот день. Нашлось еще с десяток водителей, которые пожаловались на тяжело отмывающуюся машину после поездки по этому участку трассы.

— Я пошел писать заявление в милицию. Его сначала не хотели принимать, ссылаясь на то, что нет суммы ущерба, — продолжает водитель. — Позже мне три человека написали, что их развернуло на ровном месте на этом участке дороги. Один человек также при обгоне чуть не попал под фуру.

Читательница из Пинска рассказала, что попала в аналогичную ситуацию.

— В воскресенье выехали с семьей из Пинска в Кобринский аквапарк. По трассе начало кидать машину в разные стороны. Остановились на обочине посмотреть и заметили, что машина вся была покрыта неизвестным жирным налетом. Вернувшись домой, обратились на мойку. Там загнули цену в 100 рублей, и то не факт, что отмоется. Сегодня написала заявление в милицию.



Так выглядел автомобиль после трех моек с активной пеной

Мы позвонили на СТО VAB SERVICE в Пинске, куда обращались некоторые водители, чтобы отмыть автомобили. Сотрудник сервиса подтвердил, что они столкнулись с очень стойким загрязнением, которое сложно отмыть.

— Я бы сказал, что это было похоже на какое-то пушсало (им иногда пользуются для антикоррозийной обработки кузова. — Прим. TUT.BY) — очень уж маслянистый состав. Непонятно, каким образом это могло появиться на дороге, но отмывается оно очень сложно. Мы отмывали загрязнение путем соединения нескольких составов, опираясь на наш опыт. Действовали полностью на свой страх и риск — могли просто испортить лакокрасочное покрытие автомобиля. Но все оказалось в порядке. Правда, мойка заняла четыре часа. Пока мы отмыли так одну машину, еще одна уже записалась. И двое автовладельцев звонили с аналогичной проблемой, но сначала решили попробовать справиться самостоятельно.

В РУП «Бреставтодор», куда мы обратились за комментариями, удивились информации о неизвестном веществе на дороге и уточнили количество пострадавших автомобилистов.

— Нам ничего не известно о такой проблеме. Если бы такое было, то мы бы уже знали. О состоянии дорог можно сообщить на горячую линию или позвонить непосредственно в организацию, обслуживающую эту дорогу, то есть к нам. Но таких звонков не поступало. Поэтому нам сложно что-либо прокомментировать.

Справедливости ради заметим, что никто из обратившихся к нам водителей действительно не звонил в дорожную службу, чтобы рассказать о проблеме.

AUTO.TUT.BY будет следить за развитием событий. Если вы знаете что-то об этой ситуации — пишите на auto@tutby.com.