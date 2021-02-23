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Ну очень смело и сексуально. Дочь Ивана Урганта снялась в скандальной фотосессии

23.02.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эрика Кикнадзе-Куталия — дочь жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака, однако телеведущий с детства воспитывал ее как родную. Шоумен нередко выставляет снимки Эрики в своем инстаграме и рассказывает, что гордится дочерью.

Сейчас девушке 20 лет, она учится и живет в Нью-Йорке. С 2019 года она в отношениях с афроамериканцем Мусой: пара не скрывает горячих чувств друг к другу. Не обходится без эксцессов: под снимками Эрики и Мусы можно найти немало возмущенных комментариев. Например, такого толка:

«Это, конечно, твоя жизнь и твои поступки, но дела нации и культуры Грузии важны каждому грузину. Смени фамилию, не позорь, пожалуйста, саму нацию, Грузию и ее репутацию, не задевай, пожалуйста, нашу честь и гордость».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дочь Ивана Урганта Эрика Куталия снялась в рекламной кампании бренда Jacquemus со своим бойфрендом. На фотографиях пара позирует полуобнаженной.
 
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