Ну очень смело и сексуально. Дочь Ивана Урганта снялась в скандальной фотосессии

Источник материала: Tut.by

Эрика Кикнадзе-Куталия — дочь жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака, однако телеведущий с детства воспитывал ее как родную. Шоумен нередко выставляет снимки Эрики в своем инстаграме и рассказывает, что гордится дочерью.

Сейчас девушке 20 лет, она учится и живет в Нью-Йорке. С 2019 года она в отношениях с афроамериканцем Мусой: пара не скрывает горячих чувств друг к другу. Не обходится без эксцессов: под снимками Эрики и Мусы можно найти немало возмущенных комментариев. Например, такого толка:

«Это, конечно, твоя жизнь и твои поступки, но дела нации и культуры Грузии важны каждому грузину. Смени фамилию, не позорь, пожалуйста, саму нацию, Грузию и ее репутацию, не задевай, пожалуйста, нашу честь и гордость».