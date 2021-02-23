Сын нарисовал, папа построил. Смотрите, какой классный дом получился по детскому рисунку-проекту

Источник материала: Tut.by

Прототипом этого дома стал рисунок ребенка — сына героя этого материала Алексея из Подмосковья. Для него он стал подарком и отправной точкой в строительстве дома семьи. И это не совсем стандартное строение, которое ближе всего к фахверку, — массивный каркас из клееного бруса с заполнением панелями PIR и большими стеклопакетами. Обо всех этапах он подробно и обстоятельно рассказал на строительном форуме .



Фото: forumhouse.ru

Для Алексея это было строительство уже третьего по счету дома — продавать созданное с любовью и своими руками заставляла не тяга к переменам, а суровая жизненная необходимость. А последнее время он с семьей и вовсе жил на съемной квартире. В какой -то момент он опять решился на стройку: «А если купить землю и построить дом?! Ведь это лучше, чем пыхтеть, зарабатывая на квартиру, за растущей ценой которой невозможно угнаться. И можно растянуть, строить постепенно, но уже жить в нем. В своем доме!»

Отправной точкой стал подаренный рисунок сына — он перерисовал его с картинки из интернета, и он был совершенно непохожим на предыдущие дома.





Я решил быстрее построить наш дом, так быстро, как только я могу, — рассказывает Алексей. — Теперь я точно знаю, что ничего нельзя откладывать на потом, так как это «потом» может и не наступить и самое дорогое, что есть у человека — это время, и оно неподкупно, и оно не будет ждать никого.





Еще одна установка перед задуманным делом — больше никаких тонн цемента, километров арматуры, вечной стройки без конца и края. Пятно застройки — в четыре раза меньше, минимальный набор помещений, обилие света и простор. Общая площадь дома 170 м² и терраса.





Участок приобрели без заморочек, в коттеджном поселке в Подмосковье — 15 соток, газ, вода, канализация, электричество. Чтобы не «бегать с газонокосилкой», себе оставили 8,5 сотки, а еще 6,5 продали.



Фото: forumhouse.ru

Сравнительно небольшой вес конструкции и перепад высоты в пятне застройки почти в метр — все показания для винтовых свай. Их и решено было выбрать с толщиной стенки в 7 мм и лопастью диаметром в 350 мм. Обвязка деревянная, из клееного бруса.









Стоит отметить, что конструкция дома была выбрана совершенно необычная (о такой мы точно еще не писали. — Прим. REALTY.TUT.BY). По сути, это каркас из клееного бруса с заполнением стеклопакетами и сэндвич-панелями (с двух сторон металл, внутри PIR-утеплитель).





Сначала на участок доставили детали каркаса из клееного бруса заводского производства. Его на месте собирала бригада компании — производителя каркаса, но под чутким руководством Алексея.

Он пишет, что качество бруса было приемлемое, хотя к запилам некоторые претензии были. Однако клееные элементы к таким огрехам не столь чувствительны, как профилированный брус.

Ребята-собиратели из приехали из Тулы: Саша, Коля и Родриго (распространенное тульское имя).

Материал недолго лежал, и каркас начали собирать в тот же день. Через десять минут Алексей понял, что ребятам собирать такой дом явно в новинку.

— Нужно было промазывать стыки герметиком, и они начали это делать кистью, — говорит он. — Ругались. Герметик быстро подсыхал и на кисти образовывался ком. Кисть перестала работать мгновенно. Я дал им шпатель. Через две минуты я понял, что этим девайсом никто пользоваться не умеет, и оказалось, что «Остап играет в шахматы в первый раз в жизни». Поначалу отнекивались, но в процессе поняли, с кем имеют дело, и, выдохнув, сказали, что раньше занимались сборкой домов из СИП-панелей. Ладно, я рядом, разберемся, если что. Схема есть.





Пока тульские мастера собирали, Алексей с головой ушел в канализацию. Говорит, что тут ничего сложного нет, главное — соблюдать несколько правил:

1. Угол наклона трубы диаметром 110 мм — 2 см на 1 м трубы и плавные повороты.

2. Хорошо утрамбовать песчаную подушку под трубу.

3. Трубы брать у одного производителя.





После сборки деревянного каркаса на участок доставили PIR-плиты: для кровли и стен — 80 мм, 40 мм — для подшива пола. Дополнительно прибыла минеральная вата для утепления перекрытия первого этажа. Этого достаточно — владелец говорит, что дом уже пережил две зимы с суровыми морозами в −25…−28 градусов.





Панели PIR устанавливались между стоек каркаса с дополнительным креплением уголками, щели запенивались.

Фишкой проекта является большой процент фасадного безрамного остекления. Это массивные энергосберегающие стеклопакеты вместо традиционных ограждающих конструкций, монтаж на герметик. По словам владельца, они нереально тяжелые — толщина стеклопакета 6 см, вес больших стекол — около 250 килограмм. Смонтировать их вручную нельзя, поэтому вызывалась специальная машина-«паук».





Дополнительные пластиковые окна и стеклянную входную дверь Алексей заказывал отдельно и монтировал сам. Устанавливал по внешней кромке бруса. Без наличников и подставочного профиля. Щель закрывал слоем герметика, а на следующий день с обратной стороны запенивал. Герметик не давал пене расширяться в обе стороны, а только внутрь помещения. Такой способ хорошо подойдет и для больших безрамных стекол (зазор позволяет), лучше, чем просто герметик и не в пример теплее.



Фото: forumhouse.ru

Оформив планкеном пару проемов между балками исключительно для монтажа газовых труб, Алексей занялся полами. Для начала предстояло кое-что переделать — уменьшить расстояние между лагами с 60 см до 35 см, заново пристрелить к ним PIR-панели. Между лагами уложил дополнительный слой утеплителя. Сверху легла шпунтованная плита QuickDeck 22 мм.











Фото: forumhouse.ru

Теплый пол в этом доме уложен не в стяжку, а в панели на базе PIR-плиты — 40×60×3 см. Фольга толстая, повороты предварительно прорезал обойным ножом, фиксация плит на клей-пену, поверх уложил плиты ЦСП, подложку и специальный ламинат для теплого пола.





Потолок второго этажа сначала думал зашить гипсокартоном, но, чтобы не «шпаклевать, шлифовать и вдыхать то, что сыплется на голову», Алексей зашил все вагонкой из лиственницы и покрыл ее бесцветной лазурью.



Фото: forumhouse.ru

Фиксировал планки кляммерами, а оставшиеся незначительные щели отлично закрылись герметиком. На подшивку потолка ушли две недели, больше всего времени занимал распил, так как расстояния между стропилами разнились и чуть ли не каждую доску нужно было вымерять отдельно.





Заодно обнаружились небольшие недоработки — незапененные швы на стыке плит PIR со стропилами.





С потолком первого этаже было проще — затянули тканевым натяжным потолком.

Стены обшивались гипсокартоном по обрешетке из обычного бруска 30×20 мм. Далее все обычно — шпаклевка швов и саморезов, грунтовка, покраска.









Делать кровлю Алексей собирался сам, но супруга не пустила его на крышу. Поэтому битумную черепицу монтировали профессионалы, потратив три дня. Стоит отметить, что ее прибивали прямо на PIR без дополнительного ковра — покрытие отлично прилипло к металлу. Покрытие и работа стоили 2700 долларов.









Фасад зашили планкеном, установили водостоки.





С дизайном внутри дома пошли по пути наименьшего сопротивления.





— Вспоминая слова одного дизайнера (дословно не помню, но смысл такой): если нет никаких дизайн-проектов и идей, «загоняй» все в белый, а дальше мебель подскажет, — говорит Алексей. — Мы так и сделали — все покрасили в белый цвет, повесили шторы и начали потихоньку обрастать недорогой мебелишкой (вся ИКЕА).





Газовый конденсационный котел с обвязкой расположили на кухне и закрыли в шкаф в тон, в этом доме нет ни котельной, ни бойлерной, узел водоподготовки скрыт в ванной.

Холл-гостиная с окрашенными стенами смотрелся слишком уж минималистично.

Добавить объема и цвета решили объемными деревянными панелями Зd, которые оказались не чем иным, как набором осиновых плашек.









Так выглядит второй этаж. Пространство над вторым светом и санузел:













Вид на второй этаж из гостиной:





Вместо настоящего камина Алексей решился на биокамин:

— Долго к ним присматривался, читал отзывы. Кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то писал, что запах не нравится, топливо дорогое и так далее. Мы среди тех, кому нравится. Первые дни наиграться не могли, прям каждый вечер релакс. Сейчас обороты упали, но частенько зажигаем. Залипаешь мгновенно.





К такому дому забор из металлопрофиля совсем не подходил, но и на легкую прозрачную конструкцию владельцы не могли решиться:

— Пока ты просто в чистом поле, даже в окружении каких-то построек, то чувствуешь себя буквально полуголым.









Поскольку участок небольшой и воспроизвести в миниатюре охрану «государственной» границы невозможно, то начинаешь строить то, что называется просто забором. При этом Алексей не стал связываться с фундаментом для него, рытьем траншей, бетоном, арматурой, каменщиками, цементом. Было решено соорудить пограничные столбы в виде габионных конструкций, между ними — зашивка доской.





В итоге получилось очень удачное сочетание необычного дома за оригинальным забором.