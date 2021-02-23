Казакевич: Пока Лукашенко не разрывает договоренность с Путиным по конституционной реформе

Источник материала: Салiдарнасць

Переговоры в Сочи: отсутствие результата – тоже результат?

По итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 22 февраля близкие к правителям обеих стран телеграм-каналы сообщили о шестичасовом общении (включая перерывы на катание на лыжах и обед), рассказали о неформальном характере встречи и белорусских гостинцах, но официально о достигнутых договоренностях никаких заявлений сделано не было.





Фото kremlin.ru

Директор Института политических исследований «Политическая сфера», доктор политических наук Андрей Казакевич в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» озвучил, что не видит в этом ничего удивительного, считая прошедшую встречу лишь промежуточным этапом в отношениях Минска и Москвы:

– Мне кажется, целью было обсудить текущее состояние двухсторонних отношений в контексте политического кризиса в Беларуси и других обстоятельств. Но, на мой взгляд, там не принималось каких-либо серьезных решений. Все понимают: сейчас не время для таких решений. Чтобы отношения могли продвигаться дальше, нужно серьезное изменение ситуации, прежде всего в Беларуси.

А в нынешних условиях любые решения касательно углубления интеграции, приватизации, прочих важных вещей однозначно были бы подвергнуты критике и различного рода политическим рискам.

Эксперт считает, что Лукашенко заговорил о дорожных картах по углублению интеграции только потому, что не мог продемонстрировать иных достижений:

– Об этих картах уже года два, если не больше, говорят, над ними работают, сообщают, что будут вот-вот готовы, но все никак не показывают. Что оставалось Лукашенко, если больше особо нечего показывать – ну, давайте покажем, что есть какой-то прогресс в дорожных картах. Наверное, большинство этих карт к тому же имеют технический характер, и их нельзя будет рассматривать как какой-то прорыв. А каких-либо деталей по существенным решениям до сих пор нет, и, как мне кажется, прогресса в этом направлении не наблюдается.

Своей стороны Владимир Путин ничего не сказал о конституционной реформе в Беларуси, необходимость которой не раз обсуждали после прошлогодней сочинской встречи.

– В публичном пространстве эта тема не озвучивалась, и это действительно может быть немножко странно, поскольку в сентябре 2020 года вопросу было уделено достаточно много внимания. На разных уровнях представители России напоминали белорусским властям о конституционной реформе, – напоминает Андрей Казакевич. – Думаю, тем не менее, этот вопрос обсуждался на встрече в Сочи в кулуарах.

Лукашенко уже озвучил сценарий конституционной реформы, сообщив, что референдум может быть проведен в начале 2022 года. А это соответствует тому, о чем шла речь в августе-сентябре 2020-го. Пока формально Лукашенко не разрывает эту договоренность, хотя деталей о том, как будет выглядеть новая Конституция, у нас до сих пор нет.

Внесет ли ясность следующая встреча Лукашенко и Путина? Вполне может быть. Думаю, как минимум, будет выдерживаться полугодовой цикл, возможно, чаще, если появится политическая повестка, а ситуация, в том числе внутри страны, будет меняться.