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Всеволод Шимов

Sputnik

«Любые революции делают люди, которым есть что терять. У любой революции есть движущие социальные силы, и эти силы отнюдь не обездоленная масса. Потому что обездоленная масса как раз занята вопросом выживания, а не интересуется вопросами глобального мироустройства, социальной справедливости и высокими идеалами. Любая революция ― это удел как раз людей благополучных и в материальном плане обеспеченных. Поэтому то, что у нас взбунтовался довольно благополучный средний класс, это вполне закономерно», ― рассуждает Всеволод Шимов.

«На мой взгляд, диалога не было, каждый остался при своих. У нас сформировались две параллельные политические реальности, это реальность действующей власти и ее сторонников и реальность оппозиционно настроенной части общества. И они идут параллельными курсами, не пересекаясь. Общество расколото, на сегодня этот раскол носит пассивный характер, он ушел вглубь. Уличными акциями добиться смены власти не получилось, власть показала зубы. У протестующих очевидный кризис жанра, у них нет стратегии дальнейшей борьбы, потому что ходить по улицам с флагами уже ни на кого впечатления не производит. Эффект новизны ушел», ― говорит Шимов.

«Да, была заявлена идея некой конституционной реформы, пока не до конца ясно, в чем она будет заключаться, но очевидно, что опять же это будут чисто косметические изменения, либо это будет подготовка к трансферу власти, но на условиях самой же власти», ― рассуждает Шимов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доцент БГУ: в Беларуси сформировались две параллельные политические реальности Основной движущей силой осенних протестов стал вполне благополучный городской средний класс.