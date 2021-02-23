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Откуда у пожилых людей берется специфический «запах старости»

23.02.2021 14:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Откуда у пожилых людей берется специфический «запах старости»
Иллюстративное фото
Бытует мнение, что пожилые люди не так часто ходят в душ мыться, поэтому их тело специфически пахнет. Специалисты уверены, что это не лень, а возрастные изменения стариков. Поэтому каждый поход в душ доставляет им не только физические трудности, но и неприятные ощущения на коже. Большинству из них нужна элементарная помощь и внимание.

Почему пожилые люди так пахнут и что этому способствует


Старость – это необратимый процесс, который вносит множество изменений и ограничение возможностей в жизнь людей. Изменения происходят не только в повседневном укладе, но ухудшается состояние здоровья, отмечается специфический запах тела. Специалисты объясняют возникновение специфического старческого запаха тела изменением химического состава выделений желез. Речь идет о сальных и потовых железах, и изменений запаха их выделений у стариков.

Такой запах возникает благодаря молекулам 2-ноненаля, который образуется в выделениях сальных желез. Оказывается, что это ненасыщенный альдегид, который придает резкий запах гречке и даже пиву. Интересно, что этот альдегид практически не вырабатывается у людей до 40 лет. А вот после этого возрастного рубежа начинается интенсивная его выработка. К тому же с годами значительно снижается защитное антиоксидантное покрытие кожи. Поэтому и появляется такой неприятный запах от пожилых людей.

Казалось бы, старикам нужно просто чаще мыться, чтобы избавиться от 2-ноненаля. Но дело в том, что это вещество хорошо растворяется в жирах и смыть его водой и мылом очень сложно. К тому же альдегид способен впитываться в одежду. Даже интенсивная стирка не всегда помогает полностью избавиться от этого едкого запаха.

Специалисты выделяют несколько причин, которые могут усиливать «запах старости»:

органы выделения стали хуже работать;

есть дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника или колит;

проблемы с поджелудочной железой и эндокринной системой, сахарный диабет;

усиленная выработка тестостерона из-за сбоя работы надпочечников;

прием некоторых лекарственных средств и медленное их выведение из организма.

Раскрыты причины того, почему пожилые люди не так часто моются



Чем старше становится человек, тем больше происходит изменений в работе организма. У пожилых людей появляется специфический неприятный запах тела. Многие говорят, что это «запах старости». Действительно, с годами изменяет покров кожи. Он становится тоньше и чувствительнее, а антиоксидантные защитные функции кожи практически отсутствуют. Причем такая особенность наблюдается чаще у женщин, чем у мужчин.

Кожа намного меньше перестает выделять жиры, которые так ей необходимы. Благодаря им кожный покров всегда увлажнен и защищен. Поэтому при частых водных процедурах кожа пожилых людей быстро пересушивается и раздражается. Это состояние приводит даже к болезненным ощущениям, что очень неприятно. Поэтому старики если и моются, то стараются это делать быстро и нечасто.

А ведь для того, чтобы смыть с кожи альдегид 2-ноненаль, нужно очень хорошо постараться. Вот и получается, что быстрая водная процедура с использованием мыла и воды не дает возможности полностью избавиться от запаха. К тому же еще и появляется раздражение на коже. И это замкнутый круг для пожилых людей.

Но не только эта причина является основной для отказа стариков от частого мытья тела. Все дело в физической невозможности каждый день за собой ухаживать. С годами пожилые люди не только приобретают множество заболеваний, но и организм уже по-другому начинает работать. Отмечается быстрая утомляемость, апатия. У стариков попросту не хватает сил ухаживать за чистотой своего тела и дома. К тому же память и внимательность уже не те.

Старикам нужно больше внимания и помощи. Ведь не всегда у них есть физическая возможность лишний раз привести себя в порядок.
 
 
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Старость – это необратимый процесс, который вносит множество изменений.
 
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