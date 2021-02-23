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Как и где хранить лекарственные препараты, чтобы избежать проблем со здоровьем

23.02.2021 14:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как и где хранить лекарственные препараты, чтобы избежать проблем со здоровьем
Иллюстративное фото
От того, как человек хранит лекарства, зависит очень многое. Не только его жизнь, а и других членов семьи. Так как они содержат в себе различные компоненты, то при неправильном хранении лекарственные препараты могут менять свои качества. Такие препараты не помогут человеку, а могут наоборот навредить.

Для того чтобы все компоненты до конца сохранили в себе первоначальные свойства на протяжении всего срока годности. Если человек наполняет свою домашнюю аптечку, то он должен знать главные правила, которые помогут продлить срок хранения препаратов.

Температура


Есть такие лекарства, которые запрещено замораживать и подвергать их высоким температурам. Температурный режим можно увидеть на каждой упаковке препарата.

Освещение


Прямые солнечные лучи могут испортить препарат.

Большинство лекарств нельзя замораживать, а также подвергать воздействию высоких температур. Обычно температурный режим указывается в инструкции по применению препарата.

Емкость


Хранить препараты стоит в металлическом кейсе или в пластиковом боксе. Если и того, и другого нет, то можно взять любую сумочку или даже косметичку среднего размера.

Влага


Если на коробке лекарственных препаратов написано, что их стоит хранить в сухом месте, то влажность не должна превышать 60%. Так же, следует помнить, что лекарства нужно хранить только там, где ребенок не дотянется.

При покупке лекарств, не нужно выбрасывать инструкцию к ним, ведь – это считается документом, в котором написана вся информация. Нельзя сохранять порошки, пакетированные таблетки, капсулы, ампулы, если они нарушены.

Все таблетки, которые хранятся в домашней аптечке стоит пересматривать. Эта процедура поможет извлечь препараты, которые уже не пригодны к дальнейшему хранению. Чаще всего лекарства не требуют каких-либо специфических условий хранений. Но, чтобы препараты имели свое качество, следует придерживаться всех правил.
 
 
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Большинство лекарств нельзя замораживать, а также подвергать воздействию высоких температур.
 
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