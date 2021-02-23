ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: наша армия способна остановить любого агрессора

23.02.2021 14:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Беларуси создана «профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора». Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси.

Лукашенко: наша армия способна остановить любого агрессора

Текст поздравления, адресованного «соотечественникам, ветеранам, солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам», опубликован на сайте Лукашенко.

Белорусская армия, по его словам, является «надежным щитом государства», а также «решающим фактором обеспечения его безопасности и территориальной целостности».

«Каждый год в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей, настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа. Пусть доблесть и отвага героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов служат примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Численность Вооруженных сил Беларуси составляет около 65 тыс. человек. В соответствии с бюджетом на 2021 год на национальную оборону планируется израсходовать 1,46 млрд рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси создана «профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора». Об этом говорится в поздравлении Александра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Откуда у пожилых людей берется специфический «запах старости»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by