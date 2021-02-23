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В 2020 году белорусские суды оправдали лишь 93 человека

23.02.2021 14:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В 2020 году белорусские суды общей юрисдикции рассмотрели 32.010 уголовных дел с вынесением приговора, свидетельствуют статистические данные на сайте Верховного суда.

В 2020 году белорусские суды оправдали лишь 93 человека

Осуждено за прошлый год 34.572 человека (38.726 — в 2019 году). Наибольшее число приговоров было связано с преступлениями против собственности — 13.346 (13.976), преступлениями против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних — 5.963 (6.062). За преступления против общественного порядка и общественной нравственности вынесены 2.206 приговоров (2.849), за преступления, связанные с наркотиками, — 2.002 (2.284).

К лишению свободы приговорены 7.750 лиц (в 2019-м — 9.394), к ограничению свободы — 6.777 (7.245), к аресту — 7.143 (7.405). Три человека осуждены на пожизненное заключение (столько же в 2019-м), еще три — на смертную казнь (два).

Девяносто три человека в прошлом году были оправданы судом (в 2019-м — 114), 130 — оправданы по отдельным статьям обвинения. В отношении 1.858 лиц (2.326) дела прекращены, в отношении 136 (192) — по отдельным статьям обвинения.

В делах по административным правонарушениям районные и городские суды вынесли постановления в отношении 298.861 лица, 37.052 дела были прекращены. Административный арест наложен на 52.536 лиц, штраф — на 167.595, предупреждение — на 8.595.

 
 
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В 2020 году белорусские суды общей юрисдикции рассмотрели 32.010 уголовных дел с вынесением приговора, свидетельствуют статистические данные на сайте Верховного суда.
 
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