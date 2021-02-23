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После встречи Лукашенко с Путиным рубль существенно падает
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль существенно сдает свои позиции на открытии торгов на БВФБ 23 февраля.
Торги по техническим причинам начались с задержкой.
Три основные иностранные валюты по данным на 12:50 находятся на следующих позициях:
российский рубль — 3,5067 белорусского рубля за 100 российских (+0,0212 пункта);
евро — 3,16 белорусского рубля (+0,0118 пункта);
доллар — 2,5994 белорусского рубля (+0,0031 пункта).
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Белорусский рубль существенно сдает свои позиции на открытии торгов на БВФБ 23 февраля.
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