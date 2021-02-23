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Ко всеобщей забастовке в Мьянме присоединились миллионы человек

23.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ко всеобщей забастовке в Мьянме присоединились миллионы человек

  • 23.02.2021, 14:23
Ко всеобщей забастовке в Мьянме присоединились миллионы человек
фото: GettyImages

В стране закрыты предприятия, банки, торговые центры и магазины, прервано железнодорожное и автобусное движение.

В Мьянме прошла всеобщая забастовка, в которой приняли участие миллионы людей. Во многих городах страны были закрыты предприятия, банки, крупные торговые центры и небольшие магазины, прервано железнодорожное и автобусное движение, сообщает euronews.com.

Люди вышли на улицы, протестуя против военного переворота, произошедшего здесь первого февраля. С тех пор в стране продолжаются манифестации протеста, а жертвами столкновений с полицией стали по меньшей мере два человека, но это не остановило демонстрантов.

Вот что говорят участники протестов и забастовки:

– Честно говоря, мне было страшно выходить сегодня на улицу. Но что бы ни случилось, это наш долг, и мы принимаем участие в акции.

– Не хочу, чтобы нашей страной правили военные. При таком режиме мы боялись бы все вместе выйти на улицу. Поэтому мы протестуем сейчас, хотя тоже страшно.

Захватившие власть военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на год. Лидер страны Аун Сан Су Чжи по-прежнему находится под домашним арестом. Несмотря на массовые проявления недовольства, военные заявляют, что не намерены уступать протестующим.

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В стране закрыты предприятия, банки, торговые центры и магазины, прервано железнодорожное и автобусное движение.
 
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