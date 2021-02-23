Источник материала: Хартия'97

Названы напитки, которые способствуют очищению печени 1 23.02.2021, 13:45

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В них содержится важный фитоэлемент сульфорафан.

Всего лишь одна ежедневная порция коктейля или соков из свежих овощей (таких как огурцы, кейл/капуста кали, сельдерей или шпинат), способна оказать положительный эффект на работу многих систем организма, включая иммунную, пищеварительную, эндокринную. Известно ли вам, что витаминотерапия и многочисленные добавки к питанию по сути базируются на тех же принципах, что и лечение целебными соками, пишет healthinfo.ua .

Смузи и соки из зеленых листовых овощей могут успешно служить целям детоксикации организма. Процессы очищения необходимы для его нормальной жизнедеятельности и являются неотъемлемой частью многих оздоровительных программ (в том числе и похудения). К примеру, известно, что фитоэлемент сульфорафан, содержащийся в зелени растений семейства крестоцветных, способствует метаболическим процессам очищения, происходящим в печени. При этом нейтрализуются как токсины, поступившие в организм снаружи (из окружающей среды), так и те, что образовались в процессе его функционирования. Немалую роль играет сульфорафан и в последующем удалении из организма продуктов нейтрализации токсинов. И еще одно достоинство — установлено, что защитное действие сульфорафана может длиться аж несколько дней!

Сокращенные обозначения в таблице:

1 — Брокколи, 2 — Цветная капуста, 3 — Кочанная капуста, 4 — Брюссельская капуста, 5 — Китайская капуста, 6 — Кейл





Несколько советов по технологии приготовления:

1. Будет лучше, если вначале размельчить в блендере капусту с небольшим количеством жидкости. Только затем добавлять замороженные ингредиенты и мельчить их дальше до однородной консистенции.

Напитки, которые способствуют очищению печени: 4 рецепта

2. Можно заранее поместить капусту в морозильник, положив ее в пакет. Этот шаг, как мне кажется, устраняет резкий капустный вкус. Работает как один из маскировочных приемов для зеленых коктейлей в моей семье. То же самое относится и к кейлу.

3. Рекомендуем также не забывать про маскировочный эффект черники.

Классический (терпкий) капустный смузи

(2 порции по 120 калорий)

2 стакана сырой порубленной брокколи

1/2 стакана нарезанной кочанной капусты

1/4 стакана порезанного на кусочки стебля сельдерея

1/2 стакана яблочного сока или 2 зеленых яблока

кубики льда и(или) вода (по необходимости)

Брокколи/Виноград

1 порция 125 калорий

1 стакан сырой порубленной брокколи

1 стакан винограда без косточек (я беру темный)

кубики льда и(или) вода (по необходимости)

«Ледяной свекольник»

1 порция 88 калорий

Этот рецепт особенно хорош для спортсменов, от которых требуется повышенная выносливость. Секрет — в сочетании свеклы со шпинатом.

1 сырая свекла среднего размера и нарезанная на кусочки

1 сладкий красный перец, очищенный и нарезанный кусочками

1 стакан листьев шпината (или капусты)

1 ч.л. порубленного корня имбиря

½ ч.л. лимонного сока

соль и перец по вкусу

вода, кубики льда

Ягоды/Банан/Капуста

2 порции по 150 калорий

4 стакана кочанной капусты

1 банан, предварительно замороженный (1 час минимум)

1 стакан ягод клубники или черники, замороженной

Стивия (по вкусу) или апельсиновый сок (около ¼ стакана)

4 кубика льда

1- 1,5 стакана воды

Сначала измельчить в блендере с водой капусту. Затем добавить другие ингредиенты и довести все до однородной консистенции.

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