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Коллективный Навальный

23.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Коллективный Навальный

  • 23.02.2021, 13:41
Коллективный Навальный
алексей Навальный

Принцип «с глаз долой - из сердца вон» в этот раз не сработает.

"Теперь режим Путина не создает даже видимости главенства закона. Однако жесткие действия увеличивают солидарность с Навальным", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung (перевод — inopressa.ru).

"Едва ли кто-то питал иллюзии по поводу исхода судебных разбирательств. Эта суббота показала спешку, с которой режим в Москве хочет избавиться от своего злейшего врага, в которого Кремль за годы превратил Алексея Навального. Всеми средствами. При этом режим даже не хочет создавать видимость главенства закона. В деле Навального он нарушает не только собственные законы, он не считается и с нормами международного права", - указывает журналистка Инна Хартвих.

"Весь процесс против Навального несет отпечаток цинизма, - отмечает газета. - Замена его условного срока на реальный, что уже является спорным, а также отклонение апелляции - это фарс. В деле о мнимой клевете на ветерана мировой войны речь идет не о 95-летнем немощном старике - оно предназначено для дискредитации Навального как разрушителя российских святынь. (...) Такое "злодеяние" Навального проще донести до населения, чем сфабрикованную замену условного срока на реальный, из-за которой он на годы окажется в тюрьме".

"Однако принцип "с глаз долой - из сердца вон", вероятно, не сработает так просто. Ведь своими жесткими действиями против критика Кремля государство создало своего рода "коллективного Навального": людей, разглядевших лицемерие режима, шокированных попранием принципов правового государства, независимо от того, как они относятся к Навальному. (...) Давление на "коллективного Навального" еще больше усугубит проблемы для Кремля и самого Путина", - заключает Die Tageszeitung.

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Принцип «с глаз долой - из сердца вон» в этот раз не сработает.
 
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