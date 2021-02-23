Источник материала: Хартия'97

Елена Левченко — карателям: Я помню ваши лица, знаю имена, фамилии и даже больше 23.02.2021, 13:38

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Елена Левченко

Фото: tut.by

Известная баскетболистка высказалась от имени тысяч белорусок.

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко, комментируя доклад правозащитников о пытках в отношении женщин в Беларуси после выборов, рассказала и о своей информации.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подготовил третий промежуточный отчет о применении пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения в отношении женщин. Правозащитники проанализировали период с августа прошлого года по февраль нынешнего.

«Не рассказывайте мне и людям вашей лжи, что насилия не было! Я испытала его на себе, как и тысячи белорусских женщин, побывавших в тюрьме! И пинок с оскорблениями, который я и моя сокамерница получила – я тоже никогда не забуду! Я помню их лица, знаю имена, фамилии и даже больше», – написала Левченко в сторис инстаграма, сообщает «Трибуна» .

Также Елена прокомментировала слова журналистки Анисии Козлюк, которая после нахождения в СИЗО Жодино рассказывала об ухудшении здоровья и о том, что сотрудники ЦИП отключали отопление в камерах.

«Все можно. Возле каждой камеры есть краны, которые они открывают и закрывают когда хотят. Ими они так же контролируют включение и выключение воды и канализации. Как мне сказал сам товарищ Шапетько (начальник ЦИП Евгений Шапетько – прим.): «Это делается для того, чтобы вам больше не хотелось сюда вернуться». Но красиво говорят. Что не сделаешь для БТ», – сказала Левченко.

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