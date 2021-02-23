ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Елена Левченко — карателям: Я помню ваши лица, знаю имена, фамилии и даже больше

23.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Елена Левченко — карателям: Я помню ваши лица, знаю имена, фамилии и даже больше

  • 23.02.2021, 13:38
  • 1,786
Елена Левченко — карателям: Я помню ваши лица, знаю имена, фамилии и даже больше
Елена Левченко
Фото: tut.by

Известная баскетболистка высказалась от имени тысяч белорусок.

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко, комментируя доклад правозащитников о пытках в отношении женщин в Беларуси после выборов, рассказала и о своей информации.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подготовил третий промежуточный отчет о применении пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения в отношении женщин. Правозащитники проанализировали период с августа прошлого года по февраль нынешнего.

«Не рассказывайте мне и людям вашей лжи, что насилия не было! Я испытала его на себе, как и тысячи белорусских женщин, побывавших в тюрьме! И пинок с оскорблениями, который я и моя сокамерница получила – я тоже никогда не забуду! Я помню их лица, знаю имена, фамилии и даже больше», – написала Левченко в сторис инстаграма, сообщает «Трибуна».

Также Елена прокомментировала слова журналистки Анисии Козлюк, которая после нахождения в СИЗО Жодино рассказывала об ухудшении здоровья и о том, что сотрудники ЦИП отключали отопление в камерах.

«Все можно. Возле каждой камеры есть краны, которые они открывают и закрывают когда хотят. Ими они так же контролируют включение и выключение воды и канализации. Как мне сказал сам товарищ Шапетько (начальник ЦИП Евгений Шапетько – прим.): «Это делается для того, чтобы вам больше не хотелось сюда вернуться». Но красиво говорят. Что не сделаешь для БТ», – сказала Левченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная баскетболистка высказалась от имени тысяч белорусок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Google Pixel 5a показали на качественных рендерах со всех сторон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by