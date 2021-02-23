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Это правосудие? За вмятину на милицейской машине витеблянке дали 1,5 года тюрьмы
Источник материала: Партизан
Витебдянку Юлию Кашеверову за три удара ладонью по бусику осудили на 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.
Такое решение озвучил 23 февраля в Октябрьском суде Витебска судья Сергей Будревич.
Она признана виновной в хулиганстве по ч. 1 ст. 339 УК. Обвиняли ее по 2-й части (»злостное хулиганство").
Прокуратура инкриминировала ей, что девушка во время марша протеста 4 октября сорвала маску и кепку с сотрудника МВД и ударила ногой по милицейскому бусу.
Юлия Кашеверова вину признавала частично. Прокуратура требовала для нее 6 лет заключения.
Кашеверова уже отбыла под стражей 5 месяцев. Она работала медсестрой в воинской части. В 2020 году, перед задержанием, у нее умерла мать, передает
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Витебдянку Юлию Кашеверову за три удара ладонью по бусику осудили на 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.
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