|
Как ОМОН и МЧС спасали в Гродно рыбаков от "утопления"
Источник материала: Партизан
Больше такого улова не будет. Самое рыбное место в Гродно ликвидировали накануне вечером сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции.
Вчера интернет облетали фото нового рыбного места в Гродно. На левом берегу реки Неман, в затоке, где стоят баржи, любители зимней рыбалки обнаружили тонны рыбы подо льдом.
С конца прошлой недели началась оккупация этого пяточка. И уже в выходные на 50 квадратных метрах, плечом к плечу рыбачили больше 100 человек. Никого не пугал треск льда и его таяние.
Даже нашлись те, кто открыто занимался браконьерством.
Эта новость разлетелась по всей стране. И вечером, около 19.00 в место массового скопления рыбаков прибыли сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции. Они распилили лед, тем самым ликвидировав самое рыбное место в Гродно.
Ведущий специалист Гродненского ОСВОД Полещук Юрий Иосифович рассказал корреспонденту
«На протяжении трех последних дней в затоне на левом берегу было очень большое скопление рыбаков. Началось потепление, и вода пошла по льду. Все это могло привести к массовому утоплению. Именно поэтому нами было принято решение распилить в этом месте лед и пустить его по Неману. Вчера до 9 вечера занимались этим вопросом», — рассказал Юрий Полещук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше такого улова не будет. Самое рыбное место в Гродно ликвидировали накануне вечером сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)