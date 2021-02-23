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Слух: Samsung и AMD готовят кастомный графический ускоритель

23.02.2021 14:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Samsung и AMD объединились для работы над графическим ускорителем, сообщает издание Gizmochina со ссылкой на техноблогера Ice Universe. Подобная информация встречалась и раньше, однако новый слух позволяет предположить, что компании действительно работают над железом.

Наиболее вероятной датой релиза называют июнь этого года. До этого считалось, что компании представят новый GPU вместе со свежим поколением чипов Exynos, то есть во втором либо третьем квартале. В конце лета Samsung обычно проводит презентацию линейки Galaxy Note, на которой может дебютировать GPU. Также не исключено, что первыми смартфонами с новым чипом станет линейка Galaxy S22.

По неподтвержденной информации, новый Exynos с AMD GPU обошел в тестах A14 Bionic от Apple, который используется в семействе iPhone 12.

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Samsung и AMD объединились для работы над графическим ускорителем, сообщает издание Gizmochina со ссылкой на техноблогера Ice Universe. Подобная информация встречалась и раньше,...
 
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