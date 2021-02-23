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Слух: Samsung и AMD готовят кастомный графический ускоритель
Источник материала: Onliner
Samsung и AMD объединились для работы над графическим ускорителем,
Наиболее вероятной датой релиза называют июнь этого года. До этого считалось, что компании представят новый GPU вместе со свежим поколением чипов Exynos, то есть во втором либо третьем квартале. В конце лета Samsung обычно проводит презентацию линейки Galaxy Note, на которой может дебютировать GPU. Также не исключено, что первыми смартфонами с новым чипом станет линейка Galaxy S22.
По неподтвержденной информации, новый Exynos с AMD GPU обошел в тестах A14 Bionic от Apple, который используется в семействе iPhone 12.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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Samsung и AMD объединились для работы над графическим ускорителем, сообщает издание Gizmochina со ссылкой на техноблогера Ice Universe. Подобная информация встречалась и раньше,...
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