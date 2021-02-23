Ниагарский водопад замерз из-за холодов – фото и видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 23 фев - Sputnik. Сильные морозы на севере США привели к частичному замерзанию Ниагарского водопада, который считается самым мощным в Северной Америке.

Причиной замерзания водной стихии стали сильные снегопады, которые обрушились на некоторые регионы США и Канады. Также в регионе держатся сильные морозы. Собственно, в эпицентре морозного фронта оказался водопад.

Теперь десятки тысяч туристов спешат на границу США и Канады, чтобы успеть запечатлеть редкое зрелище - ледяную радугу и замерзший водопад.

© REUTERS / LINDSAY DEDARIO Погода превратила знаменитый водопад в настоящее произведение искусства

К слову, в последний раз ниагарский водопад частично замерзал зимой 2019 года. Тогда на север штата Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио обрушился сильный шторм, а температура опустилась до отметки в 20 градусов мороза.

А вот полностью водопад замерзал давно - в 1848 и 1912 годах.