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Ниагарский водопад замерз из-за холодов – фото и видео

23.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 23 фев - Sputnik. Сильные морозы на севере США привели к частичному замерзанию Ниагарского водопада, который считается самым мощным в Северной Америке.

Причиной замерзания водной стихии стали сильные снегопады, которые обрушились на некоторые регионы США и Канады. Также в регионе держатся сильные морозы. Собственно, в эпицентре морозного фронта оказался водопад.

Теперь десятки тысяч туристов спешат на границу США и Канады, чтобы успеть запечатлеть редкое зрелище  - ледяную радугу и замерзший водопад. 

© REUTERS / LINDSAY DEDARIO
Погода превратила знаменитый водопад в настоящее произведение искусства

К слову, в последний раз ниагарский водопад частично замерзал зимой 2019 года. Тогда на север штата Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио обрушился сильный шторм, а температура опустилась до отметки в 20 градусов мороза.

А вот полностью водопад замерзал давно - в 1848 и 1912 годах.

 
Теги: Минск
 
 
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Это редкое явление, связанное с сильными холодами, в последний раз Ниагарский водопад замерзал в 2019 году.
 
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