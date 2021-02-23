10 ярких и перспективных белорусских мужчин, на которых стоит обратить внимание

Источник материала: Tut.by

Февральский список «топ-10» успел стать своеобразной традицией. И если раньше мы составляли его без особого труда, учитывая исключительно медийность, величину капитала или персональный стиль белорусских мужчин, сегодня перед нами стоит задача со звездочкой. Мы хотим показать ярких, талантливых, молодых людей — тех, кто может вдохновить нас учиться, открывать новое, строить карьеру и помогать людям, которые находятся рядом.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу

Харизма, уверенность в себе, острый ум — лишь немногие качества, которыми обладают герои этой публикации. Забегая вперед отмечу — этот список не является рейтингом, а цифры, стоящие рядом с именами, призваны помочь нам не сбиться со счета, ведь достойных мужчин в Беларуси очень и очень много.

1. Василий Степанов, креативный директор Банка РРБ, IT- предприниматель

Работоспособности Василия можно позавидовать: один из самых молодых топ-менеджеров в банковской сфере Беларуси успешно сочетает работу на руководящей должности и развитие собственных проектов.

Под его руководством в 2020-м году состоялся самый масштабный ребрендинг за всю историю РРБ банка, кроме того, Василий запустил два собственных IT-проекта:

СEO&co-founder openspot.by — первый рекламный маркетплейс в РБ, который позволяет рекламодателям выбирать наиболее подходящие каналы коммуникации и приложение YPA in Food ( ypainfood.com ), которое позволяет пользователям заказывать, оплачивать, оставлять безналичные чаевые и бронировать столики в ресторанах.

Глядя на успехи Степанова, невольно начинаешь задумываться о личной эффективности и тайм-менеджменте.

2. Лев Львовский, старший научный сотрудник BEROC, доктор экономических наук, Ph.D. University of Iowa



Фото: facebook.com/lev.lvovskiy

Бытует стереотип, что экономика — это скучно. Доктор экономических наук, один из самых молодых PhD Беларуси Лев Львовский без труда развеет этот миф. В своих многочисленных интервью он с легкой иронией рассуждает о реформах, инфляции и международных кредитах, и говорит просто о сложном. Словом, хотите знать про экономику больше — следите за этим экспертом.

3. Никита Мелкозеров, журналист, ютуб-блогер

Никита Мелкозеров обрел широкую известность благодаря авторскому ютуб-шоу «Жизнь-малина». В отличие от десятков схожих проектов, это шоу действительно интересно смотреть: Мелкозерову удалось сделать актуальную передачу, гости которой говорят о важных и понятных для белорусов вещах.

Сегодня ролики журналиста набирают сотни тысяч просмотров. Так, беседу Мелкозерова и политолога Артема Шрайбмана посмотрело более 500 тысяч человек. Интервью с филантропом и «Мисс Беларусь» Ольгой Хижинковой набрало около 350 тысяч просмотров — серьезные цифры для развивающегося белорусского ютуба.

4. Роман Кубарьков, коуч, предприниматель

Роман Кубарьков — яркое доказательство того, что кардинально менять свою жизнь никогда не поздно. Он долгое время занимал руководящий пост в крупном банке, занимался инвестициями и развивал сразу несколько собственных бизнес-проектов. Достигнув успеха в денежной сфере, Роман стал поддерживать молодых предпринимателей: консультировал, делился опытом. Именно тогда бизнесмен понял, что его настоящая страсть — менторство.

Кубарьков оставил престижную должность и начал постигать мир психологии. Сегодня Роман востребованный специалист по межличностным коммуникациям. Он специализируется на семейных отношениях и помогает людям найти и сохранить любовь.

5. Евгений Невгень, сооснователь IT-проектов Locals.org, Loona, MSQRD, SplitMetrics

MSQRD (маскарад) — один из самых громких белорусских IT-проектов. Евгений Невгень совместно с командой попали в струю и создали приложение, генерирующее фильтры с масками. Уже через месяц после запуска число пользователей MSQRD перевалило за миллион — и это без вложений в рекламу! Раскрутиться айтишникам помог вирусный эффект — в канун Нового года люди показывали друг другу фотографии, украшенные праздничными масками и рассказывали о новом приложении.

Вскоре Маскарадом заинтересовался Facebook и предложил белорусскими разработчикам выкупить весь проект. Точная сумма сделки держится в тайне, но, по сведениям Forbes, MSQRD мог быть оценен в «десятки миллионов долларов».

После сотрудничества с Facebook Невгень совместно с партнерами стал инвестором мобильного календаря женского здоровья Flo, который также имеет белорусские корни; запустил приложение для вечерних медитаций Loóna, офис разработки которого находится в Минске; и, совместно с Натальей Водяновой и ее партнером Тимоном Афинским, стал готовить к запуску благотворительный проект Locals.org.

6. Евгений Дайнеко, архитектор, обладатель первой премии Международного биеннале молодых архитекторов LEONARDO-2017, соучредитель архитектурного бюро «33/16 architects»

Сложно представить, но востребованного архитектора в профессию привел случай. Будучи подростком, Евгений увлекался рисованием, но никак не думал связывать свою жизнь с искусством: он учился в Могилевском областном лицее по экономическому профилю и готовился дальше развиваться в этом направлении.

Найти себя помог случай. «Отец моего друга работал архитектором. Однажды, глядя на мои рисунки, он спросил: «А ты не хочешь стать архитектором?». И я подумал: «Почему бы и нет», — вспоминает в одном из своих интервью Дайнеко.



Фото: личный профиль (Yauhen Daineka) на Фейсбуке

Парень не прогадал: уже в университете он начал работать в штате галереи итальянской мебели, чуть позже начал заниматься частной интерьерной практикой и, набравшись необходимого опыта, стал соучредителем архитектурного бюро. Сегодня на счету Дайнеко десятки реализованных проектов в нескольких странах — от Беларуси до США.

7. Кирилл Чикеюк, сооснователь стартапа Kino-mo, имеет степень PhD, Оксфорд.

Чикеюк родился в Бресте. Еще в детстве он познакомился с Артемом Ставенко, будущим партнером по бизнесу. У мальчиков было много общего: оба росли в небогатых семьях, жили на одной улице, ходили в одну школу.

Первым совместным «стартапом» было дело, далекое от технологий: молодые люди устраивали дискотеки на теплоходе.



Фото: probusiness.io

Идея знаменитого стартапа появилась позже в Лондоне, где Чикеюк получал докторскую степень. Наблюдая за многочисленными английскими велосипедистами, ребятам пришла мысль размещать голографическую видеорекламу на колесах велосипеда. Сегодня голограммы Kino-mo применяются в ретейле, на выставках, конференциях, в торговых и бизнес-центрах, а софт разрабатывается в двух офисах — в Лондоне и Минске.

8. Александр Опейкин, сооснователь и координатор Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF), инспектор Европейской гандбольной федерации по маркетингу.

Имя Александра Опейкина тесно связано с гандболом: он основал клуб «Витязь» и не раз выступал в качестве TV-комментатора на еврокубковых матчах белорусских клубов.

Однако более широкую известность Опейкин получил летом 2020 года, когда в числе других спортсменов создал нашумевшее «Письмо представителей спортивной общественности» , которое подписало 1132 человека. А после стал координировать Фонд спортивной солидарности, который позиционирует себя как организация, помогающая пострадавшим спортсменам.

9. Виктор Мартинович, писатель, искусствовед, журналист, PhD по истории искусств

На вопрос, как он стал писателем, Мартинович отвечает: «А кто бы не стал в таких условиях? Когда вещи, которые тебе принадлежат, умещаются в один рюкзак, а мир, который у тебя в сердце, — не умещается на один континент? Литература, пожалуй, есть преодоление внутреннего одиночества. И в этом смысле для создания романа не найти места лучше, чем типовой охристый стол под комодоровским потолком».

Яркий белорусский писатель, автор романов «Паранойя» и «Озеро радости», создает произведения, которые интересны не только белорусскому читателю — его книги уже издаются в России и Германии. Пока его работы не растасканы на цитаты, поэтому, если хотите говорить, что читали Мартиновича до того, как это стало мейнстримом, — выделите вечер на его книгу.

10. Ушедший год показал, что подавляющее большинство белорусских мужчин заслуживают место в этом списке

Поэтому, последний пункт мы оставляем открытым. Напишите в комментариях, кого на ваш взгляд здесь не хватает — белорусы должны знать тех, кем можно гордиться.

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