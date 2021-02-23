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В Могилеве Mercedes сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Мужчина попал под колеса автомобиля в Могилеве. Об этом
Авария произошла 22 февраля, в 07.40. По предварительной информации, 58-летний водитель Mercedes ехал по проспекту Димитрова и сбил 67-летнего могилевчанина, который пересекал проезжую часть дороги в неположенном месте.
В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.
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Авария произошла 22 февраля, в 07.40, на проспекте Димитрова.
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