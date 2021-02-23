В Могилеве Mercedes сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Мужчина попал под колеса автомобиля в Могилеве. Об этом сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла 22 февраля, в 07.40. По предварительной информации, 58-летний водитель Mercedes ехал по проспекту Димитрова и сбил 67-летнего могилевчанина, который пересекал проезжую часть дороги в неположенном месте.

В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.