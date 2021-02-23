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Смотрите, какая крутая инициатива! Минчане могут поделиться чашкой кофе с пожилым человеком

23.02.2021 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В преддверии 8 Марта проект «Кофе вне возраста» предлагает жителям столицы поделиться чашкой кофе с людьми в возрасте. Для этого нужно оплатить напиток в одном из семи заведений столицы: его бесплатно получит пожилой незнакомец.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Как порадовать людей старшего возраста?

Цель инициативы «Кофе вне возраста» — помочь в решении вопроса одиночества и социализации людей в годах. Чтобы угостить пожилых минчан, в столичных кафе нужно заказать кофе не только для себя, но и для незнакомца старшего возраста. Так, вы платите за два напитка, а забираете один. Второй остается придержанным на случай, когда сюда заглянет человек в возрасте. Это называется «подвешенный» кофе.

Впервые оставлять «подвешенный» кофе попробовали в осенью 2020 года в рамках проекта «Кофе вне возраста. Дружественные кофейни и кафе Минска». Меньше чем за месяц минчане собрали более 40 чашек кофе и чая — их вручили людям старшего возраста ко Дню пожилого человека. Сейчас вас зовут «подвесить» кофе для таких людей в преддверии 8 Марта. Организаторы верят, что традиция приживется и будет актуальна не только в честь праздников.

Где в столице можно «подвесить» кофе?

Заказать «подвешенный» кофе можно в семи заведениях Минска. Кафе, дружественные для людей в возрасте, отмечены специальной наклейкой на грифельной доске и подставками на стойке рядом с бариста. Адреса заведений можно найти на специальной карте, большинство таких кафе располагается в районе Комаровки. Вот они:

  1. «Файны Лис» (ул. Куйбышева, 61)
  2. «Шоколадная ложка» (пр-т Машерова, 10)
  3. «Эклер» (ул. Румянцева, 17)
  4. «Больше чем кофе» (пр-т Машерова, 17/4)
  5. «Инклюзивный бариста» (ул. Романовская Слобода, 8)
  6. Coffeе House (ул. В. Хоружей, 19)
  7. «Пани Гружевска» (ул. Озерная, 5, Ждановичи)

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Теги: Минск
 
 
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В преддверии 8 Марта проект «Кофе вне возраста» предлагает жителям столицы поделиться чашкой кофе с людьми в возрасте. Для этого нужно оплатить напиток в одном из...
 
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