Заседания по делу Бабарико отложены

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«Минимум до 9 марта».

Как сообщает пресс-служба экс-претендента в президенты, процесс над которым по делу «Белгазпромбанка» вторую неделю проходит в Минске, по информации из Верховного суда заседания по делу Виктора Бабарико отложены на неопределенный срок, но минимум до 9 марта.

Напомним, накануне в суде Московского района прошло четвертое заседание по делу «Белгазпромбанка», на котором прокуроры зачитывали обвинения в отношении фигурантов.

Как теперь выглядит Виктор Бабарико