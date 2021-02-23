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Заседания по делу Бабарико отложены
23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Минимум до 9 марта».
Как сообщает пресс-служба экс-претендента в президенты, процесс над которым по делу «Белгазпромбанка» вторую неделю проходит в Минске, по информации из Верховного суда заседания по делу Виктора Бабарико отложены на неопределенный срок, но минимум до 9 марта.
Напомним, накануне в суде Московского района
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«Минимум до 9 марта».
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