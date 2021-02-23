Странные вещи происходят на БелАЭС

Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

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«Государственное агентство БелТА сообщает: «Первый энергоблок БелАЭС 20 февраля был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации».

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Забавно, что сообщение это опубликовано 22 февраля — через 2 для после, якобы, планового отключения.При этом на официальном сайте «Белорусской АЭС» в разделе «новости» (впрочем, как и в любом другом) отсутствует информация о, якобы» плановом отключении энергоблока.Логично предположить, что и на этот раз энергоблок отключился в результате неисправности, а не «планово» — о заранее запланированном отключении БелТА и БелАЭС сообщили бы заранее, не так ли?В любом случае, росатомовская АЭС в Беларуси снова отключилась — как раз к визиту Лукашенко у Путину», — резюмирует Белорусская антиядерная кампания.