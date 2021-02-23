Маск потерял 15,2 млрд долларов и утратил статус самого богатого человека планеты

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск «слетел» с олимпа богатейших людей планеты.





К этому привело падение стоимости акций Tesla на 15,2 млрд долларов (8,6%).

Специалисты фондового рынка отмечают, что удар по «толщине кошелька» был нанесен после комментариев бизнесмена о «высоком» курсе биткоина.