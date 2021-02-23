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Маск потерял 15,2 млрд долларов и утратил статус самого богатого человека планеты
Источник материала: Навiны
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск «слетел» с олимпа богатейших людей планеты.
К этому привело падение стоимости акций Tesla на 15,2 млрд долларов (8,6%).
Специалисты фондового рынка отмечают, что удар по «толщине кошелька» был нанесен после комментариев бизнесмена о «высоком» курсе биткоина.
Отметим, что сегодня самая известная криптовалюта
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск «слетел» с олимпа богатейших людей планеты.
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