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Cильный снег и метель: на среду объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
На среду в Беларуси объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белгидромет.
По прогнозам синоптиков, в некоторых районах страны ожидается туман, на дорогах гололедица.
Ночью в северо-восточных регионах ожидается сильный снег и метель.
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На среду в Беларуси объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белгидромет.
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