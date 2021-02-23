Польша представила новую систему противовоздушной и противоракетной обороны

Источник материала: Tut.by

Польская компания PIT-RADWAR S.A. представила свою концепцию модульной самоходной системы противовоздушной и противоракетной обороны и опубликовало ее видеопрезентацию. Об этом сообщает портал defence24.pl.

Система состоит из 35-миллиметровых автоматических пушек на шасси грузовиков Jelcz P662D.43 6×6 и колесных бронетранспортеров Rosomak, зенитно-ракетных комплексов Poprad и радиолокационных станций Bystra и Soła.

Ракеты комплекса Poprad позволяют поражать воздушные цели на расстоянии до 6,5 и на высоте до 4 километров.

Для управления пушечно-ракетным комплексом используется СУО WG-35.

Ранее компания PIT-RADWAR S.A. уже принимала участие в разработке ракетно-пушечного комплекса Pilica (модернизация советской ЗУ-23−2 с двумя ЗРК Grom). Первые шесть батарей комплекса польская армия получила в 2020 году.