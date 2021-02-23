ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польша представила новую систему противовоздушной и противоракетной обороны

23.02.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Польская компания PIT-RADWAR S.A. представила свою концепцию модульной самоходной системы противовоздушной и противоракетной обороны и опубликовало ее видеопрезентацию. Об этом сообщает портал defence24.pl.

Система состоит из 35-миллиметровых автоматических пушек на шасси грузовиков Jelcz P662D.43 6×6 и колесных бронетранспортеров Rosomak, зенитно-ракетных комплексов Poprad и радиолокационных станций Bystra и Soła.

Ракеты комплекса Poprad позволяют поражать воздушные цели на расстоянии до 6,5 и на высоте до 4 километров.

Для управления пушечно-ракетным комплексом используется СУО WG-35.

Ранее компания PIT-RADWAR S.A. уже принимала участие в разработке ракетно-пушечного комплекса Pilica (модернизация советской ЗУ-23−2 с двумя ЗРК Grom). Первые шесть батарей комплекса польская армия получила в 2020 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В состав комплекса входят автоматические оружия, зенитно-ракетные комплексы и РЛС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Маск потерял 15,2 млрд долларов и утратил статус самого богатого человека планеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by