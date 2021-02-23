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Комики из Витебска дадут большой стендап-концерт в одном из столичных баров

23.02.2021 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эту субботу в Минске снова выступят комики из регионов. Резиденты витебского объединения Stand Up Position дадут стендап-концерт 27 февраля. О том, чем живет витебский стендап, можно будет узнать в столичном Cuba Bar.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Витебское объединение Stand Up Position стало мощной юмористической единицей, которая за полгода привлекла к себе большое количество внимания белорусского зрителя. В прошлом году их концерт в Витебске собрал больше 200 человек, а прямая трансляция сборного концерта объединения в Cuba Bar Minsk набрала 11 тысяч просмотров. Участники объединения — Анар Мурадов, Вадим Марусов, Анна Тимошенко, Анна Енот, Артем Бледнов и другие юмористы.

Расскажем немного подробнее о комиках, с которым вам предстоит встретиться. Вадим Марусов выступал на разогреве Виктора Комарова, Анар Мурадов разогревал зрителей на концерте Александра Долгополова, Анна Енот шутила перед выступлением Тараса Никитина. Анна Тимошенко — финалистка совместного конкурса VK Talents и Comedy Баттл, Артем Бледнов — участник концертов Евгения Буракевича и Андрея Райна.

Билеты на концерт витебских комиков в партер стоят 10 рублей, за место за столиком попросят 15 рублей. Если покупать билет на предпродаже на AFISHA.TUT.BY, можно сэкономить. Тогда цены такие: 8 рублей — партер, 12 — место за столиком.

Когда: 27 февраля (сбор гостей — в 18.30, начало — в 19.00)
Где: Cuba Bar (ул. Мележа, 5/1)
Сколько: партер — 8 рублей по предпродаже на AFISHA.TUT.BY и 10 рублей при бронировании и покупке на месте; столик — 12 рублей по предпродаже на AFISHA.TUT.BY и 15 рублей на месте

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В эту субботу в Минске снова выступят комики из регионов. Резиденты витебского объединения Stand Up Position дадут стендап-концерт 27 февраля. О том, чем живет витебский...
 
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