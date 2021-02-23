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Как и следовало ожидать: белорусский рубль девальвировался ко всем валютам
Источник материала: Партизан
Доллар вырос уже пятый раз подряд на торгах 23 февраля
Торги на БВФБ завершились со значительным опозданием. Белорусский рубль девальвировался ко всем валютам.
Стоимость корзины валют подскочила на 0,45%, столько же получилось и с начала февраля.
Курс доллара подрос ещё на 0,0043 BYN до 2,6006 BYN/USD.
Американец уже пятый раз подряд дорожает и поднимается до максимума за 15 дней. Объём торгов долларом за последние шесть торговых сессий находится существенно ниже среднего уровня за месяц.
Курс евро вырос на 0,0141 BYN до 3,1623 BYN/EUR. Евро подорожал уже третий раз подряд и оказался на максимуме за 19 дней.
Курс российского рубля подскочил на 0,0199 BYN до 3,5054 BYN/100 RUB, покинув минимум за 19 дней.
Центробанк России
Сегодня в России выходной праздничный день — 23 февраля. МосБиржа не работает, а вчера работала.
Во время вчерашних торгов курс доллара поднимался выше уровня 75,00 российских рублей, но не удержался там и к концу торгов опустился до 74,31 российских рублей.
Евро вчера вплотную подбирался к уровню 91,00 RUB/EUR, но не смог его преодолеть. К закрытию торгов стоимость евро упала до 90,35 российских рублей.
Крипторынок VS Россия
Курс биткоина вчера поднимался выше отметки 58 тысяч долларов за 1 BTC, но потом обвалился до 50 тысяч USD.
Суммарная капитализация всех криптовалют, по данным Coimarketcap, достигла 1,654 трлн долларов. Это больше, чем ВВП России, который МВФ на конец 2020 года оценивает в 1,4 трлн долларов.
Довольно интересное событие. Получается, что последовательности ноликов и единичек, записанные в базы данных на компьютерах инвесторы оценивают выше, чем весь российский ВВП с нефтью и газом.
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Доллар вырос уже пятый раз подряд на торгах 23 февраля
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