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Как и следовало ожидать: белорусский рубль девальвировался ко всем валютам

23.02.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доллар вырос уже пятый раз подряд на торгах 23 февраля


Торги на БВФБ завершились со значительным опозданием. Белорусский рубль девальвировался ко всем валютам.

Стоимость корзины валют подскочила на 0,45%, столько же получилось и с начала февраля.

Курс доллара подрос ещё на 0,0043 BYN до 2,6006 BYN/USD. 

Американец уже пятый раз подряд дорожает и поднимается до максимума за 15 дней. Объём торгов долларом за последние шесть торговых сессий находится существенно ниже среднего уровня за месяц.

Курс евро вырос на 0,0141 BYN до 3,1623 BYN/EUR. Евро подорожал уже третий раз подряд и оказался на максимуме за 19 дней.

Курс российского рубля подскочил на 0,0199 BYN до 3,5054 BYN/100 RUB, покинув минимум за 19 дней.

Центробанк России

Сегодня  в России выходной праздничный день — 23 февраля. МосБиржа не работает, а вчера работала.

Во время вчерашних торгов курс доллара поднимался выше уровня 75,00 российских рублей, но не удержался там и к концу торгов опустился до 74,31 российских рублей.

Евро вчера вплотную подбирался к уровню 91,00 RUB/EUR, но не смог его преодолеть. К закрытию торгов стоимость евро упала до 90,35 российских рублей.

Крипторынок VS Россия
Курс биткоина вчера поднимался выше отметки 58 тысяч долларов за 1 BTC, но потом обвалился до 50 тысяч USD.

Суммарная капитализация всех криптовалют, по данным Coimarketcap, достигла 1,654 трлн долларов. Это больше, чем ВВП России, который МВФ на конец 2020 года оценивает в 1,4 трлн долларов.

Довольно интересное событие. Получается, что последовательности ноликов и единичек, записанные в базы данных на компьютерах инвесторы оценивают выше, чем весь российский ВВП с нефтью и газом.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар вырос уже пятый раз подряд на торгах 23 февраля
 
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