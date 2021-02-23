Стильный шоурум вместо «склада». Минские дизайнеры преобразили павильон мебельщиков

Источник материала: Onliner

Практически любой белорусский мебельный магазин — это склад: столов, стульев, диванов, кресел. Редко кто и когда старается из этого нагромождения хотя бы выстроить удобную жилую комнату. Еще реже можно встретить дизайнерский подход к оформлению торгового помещения. Но все меняется. И если государственные магазины наверняка будут раскачиваться еще долго, то частники идут вперед. В торговом центре «Ленинград» появился шоурум, который больше похож на современное арт-пространство, чем на привычную нам «точку». Необычные цвета, фактуры — если ты занят подбором мебели в квартиру, хочется зайти в стеклянные двери и потрогать все своими руками.





— Наше сотрудничество с мебельщиками началось совершенно неожиданно примерно год назад, — рассказывают Олеся Чикильдина и Катя Хотим из студии One Design, которые и оформляли интерьер для Dialart. — Мы вместе принимали участие в «Канапа Маркет», ребятам понравилось, как мы организовали пространство, и они попросили нас оформить их шоурум. Причем сразу уточнили: это должен быть необычный павильон — такой, которого еще не было в Минске, чтобы глаз клиента сразу цеплялся и проходящий мимо человек понимал: здесь могут сделать любую мебель.





Это стало довольно интересной задачей с несколькими «отягчающими» условиями: так как помещение расположено в бизнес-центре, менять плитку на полу и переделывать потолки не станешь. Следовательно, родилась идея построить подиум и положить большие овальные ковры. Благодаря этому пространство сразу стало более сложным и интересным.





И все же главная задача для дизайнера в данном случае — показать не свое мастерство, а продемонстрировать мебель заказчика в лучшем виде. Поэтому общий павильон площадью около 60 квадратных метров было решено разделить на несколько зон. Из «старой» мебели производителя использовали только кухню, немного ее «модернизировав», все остальное было изготовлено конкретно под этот проект.





— Так как производитель занимается изготовлением мебели и дверей, представить в шоуруме надо было оба направления. Поначалу это казалось невыполнимой задачей, но потом, работая над интерьером, мы смогли вписать сразу несколько вариантов дверей — для любителей классики и более современных моделей, — уточняет Катя.

Девушки замечают, что пока немногие магазины рискуют выходить за рамки привычного — да, некоторые начинают более грамотно выстраивать пространство, но вот использовать самые актуальные цвета пока не готовы.





— Мы очень рады, что заказчики доверились нам и позволили воплотить свое видение. Проблем с согласовкой интерьера не возникло. Еще приятнее, что нашу работу отмечают посетители: некоторые спрашивали у сотрудников Dialart контакты дизайнеров, работавших над интерьером. То есть наши люди готовы к новому, современному, яркому — надо только показать им, как это может выглядеть в жизни, — заключает Олеся.



