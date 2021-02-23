А конверт? На работе подарили сертификат «Острова чистоты и вкуса», но карточки оказалось недостаточно

Источник материала: Onliner

«В честь 23 Февраля нам на работе вручили подарок: сертификат в дискаунтер „Остров чистоты и вкуса“ на 50 рублей. Подарок хороший, все рады были», — рассказал Евгений. Он достал пластиковую карточку из конверта и отправился менять сертификат на товары. Но ничего не вышло.

— Подарочный сертификат представляет собой картонный конверт, в котором находится сам сертификат, пояснение к нему, дата его реализации со штампом и подписью работника, — говорит Евгений. — Уже в магазине, когда я попытался купить по нему, мне сообщили, что нужно предъявлять не только сертификат, но и картонку/конверт.





А его Евгений выбросил — он не помещался в кошельке и вообще не производил впечатление ценности. Это потом Евгений разглядел у коллег надпись о важности конверта.

— Даже кассир, с которой я, естественно, вступил в спор, не сразу нашла это условие. Чтобы вы понимали, такая информация должна бросаться в глаза!

На сайте сети нет условия сохранения конверта. Там ожидаемо написано, что конверт без карты недействителен, а не наоборот.

В положении об обращении подарочных сертификатов нет условия, по которому владелец сертификата обязан сохранить конверт.

Но такое условие есть на конверте.





Комментарий торговой сети «Остров чистоты и вкуса» подтверждает, что кто-то запутался, и это не покупатель: «Подарочный сертификат „Остров чистоты и вкуса“ состоит из двух элементов: конверта, где прописывается информация о дате и сроках его действия, и пластиковой карты с уникальным штрихкодом. При отоваривании подарочного сертификата покупатель может не иметь при себе конверт, так как вся информация о сертификате имеется у сотрудников магазина. Но наличие конверта вместе с пластиковой картой позволяет покупателю быть уверенным в сроках действия сертификата.

На текущий момент обращение со стороны покупателя на горячую линию о проблеме использования сертификата не зафиксировано, поэтому комментировать о факте неотоваривания сертификата сотрудниками магазина „Остров чистоты и вкуса“ мы не можем. Если у покупателя возникли вопросы об использовании подарочного сертификата „Остров чистоты и вкуса“, наша горячая линия даст предметную инструкцию об его использовании».