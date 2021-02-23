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Двое из ларца: Галкин показал лучший подарок для сына на 23 февраля

23.02.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский телеведущий Максим Галкин показал подарок, который его сын получил в честь 23 февраля от женской половины звездного семейства: трогательная публикация умилила поклонников.

Певица Алла Пугачева и ее дочка Лиза хорошенько подготовились к Дню защитника Отечества. Женщины семьи Галкина-Пугачевой купили подарки и прорепетировали поздравления для своих мужчин. Больше всего сюрпризу обрадовался маленький Гарри.

Галкин показал подарок, который получил Гарри на 23 февраля: мальчику преподнесли рубашку, как у звездного папы, что очень порадовало наследника.

Отец и сын сфотографировались в практически идентичных образах: кроссовки, темные брюки, рубашки в желто-черную клетку и яркие куртки в тон.

Идея совместного подарка настолько понравилась подписчикам, что многие решили взять ее на заметку.

"Двое из ларца!"; "Обалдеть как похожи"; "Классная идея - одинаковые образы"; "Девчонки молодцы"; "Ходите так всегда", – прокомментировали в сети.

Напомним, что до этого маленький сын Галкина предсказал погоду и очаровал фанатов, после чего дети потроллили звездного отца.

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Шоумен поделился трогательной публикацией в Instagram, где рассказал как жена и дочь поздравили маленького Гарри с мужским праздником.
 
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