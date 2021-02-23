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Как СТВ, ОНТ и «Беларусь 1» демонизируют Польшу
23.02.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
MediaIQ
изучает пропагандистские сюжеты госканалов и разоблачает их манипуляции.
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Как СТВ, ОНТ и «Беларусь 1» демонизируют Польшу
MediaIQ изучает пропагандистские сюжеты госканалов и разоблачает их манипуляции.
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