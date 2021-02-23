Представитель Тихановской: «То, что санкции кажутся символическими, не должно вводить в заблуждение»

Источник материала: Салiдарнасць

Чем больше будет ухудшаться ситуация в Беларуси, тем жестче будет ответ Запада.

Представитель Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский в очередном выпуске Malanka.live рассказал о том, как продвигается принятие санкций против активных пособников режима Александра Лукашенко.





Фото tsikhanouskaya.org

Есть ли ключевые фигуры в дополненных и расширенных санкционных списках, которые приняли в отношении Беларуси США и Великобритания , или туда попали лишь «стрелочники»?

– В основном это люди, которые оказались причастны к нарушениям прав человека и, как говорят американцы, к «подрыву демократии в Беларуси», – отметил Валерий Ковалевский. – Всего в США было добавлено 43 имени, в Великобритании – 27. При этом Соединенные Штаты оставляют эти имена нераскрытыми. Смысл заключается в том, что все имевшие какое-либо отношение к нарушениям прав человека, безотносительно того, попали они в списки или нет, теперь должны об этом думать.

При обращении за американской визой они могут получить отказ – либо даже получат визу, но уже на границе США будут иметь другой разговор, в совершенно других условиях.

По словам представителя Светланы Тихановской по международным делам, самое главное – что и США, и Великобритания, и ЕС, и Канада продолжают очень внимательно отслеживать ситуацию в Беларуси. Интерес к нашей ситуации не спадает, а оценки происходящего крайне негативные – именно поэтому продолжается введение санкций.

– То, что они кажутся мягкими, символическими, что они касаются узкого круга людей, которые имеют отношение к нарушению прав человека, не должно нас обманывать и вводить в заблуждение. Эти меры будут только наращиваться, поскольку ситуация в Беларуси не улучшается.

Более того, мы видим, что режим продолжает закручивать гайки и еще больше ужесточается – ведь он полностью исчерпал арсенал каких-либо дополнительных инструментов – экономических, политических, идеологических. Поэтому следует ожидать, что ситуация в Беларуси будет ухудшаться, но вместе с тем будет ужесточаться и реакция Запада, – сказал Ковалевский.

Что касается четвертого пакета санкций Евросоюза против белорусских чиновников и тех, кто принимает участие в задержаниях, пытках, избиениях мирных демонстрантов, то его обсуждали в Брюсселе 22 февраля на заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС.

– Его доработка продолжится, и на следующем совещании министров иностранных дел стран Евросоюза этот пакет может быть представлен уже в расширенном виде, – сообщил Ковалевский. – Речь идет в том числе о судьях, которые были причастны к приговорам по административным арестам по статье 23.34.

Их там сотни, и их достаточно легко определить для того, чтобы внести в санкционные списки. Мы также рассматриваем возможность того, что в списках могут оказаться предприятия и так называемые «кошельки Лукашенко» – олигархи, которые его поддерживают финансово и в то же время на предприятиях таких олигархов нарушаются права человека, права трудящихся.

В выпуске Malanka.live также была затронута тема возбуждения в странах ЕС уголовных дел против белорусских силовиков по так называемой «универсальной юрисдикции». В Литве, Польше и Чехии подобные дела или уже заведены, или вот-вот будут открыты. Также есть вероятность того, что вскоре к этим странам присоединится Германия.

– Мы не являемся частью Европейской конвенции по правам человека, поэтому также не можем быть подсудны Европейскому суду по правам человека. Фактически, на сегодня это единственный более или менее эффективный инструмент, чтобы отстоять справедливость, – подчеркнул Валерий Ковалевский, выразив уверенность, что заведенные уголовные дела будут доведены до рассмотрения.