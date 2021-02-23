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Представитель Тихановской: «То, что санкции кажутся символическими, не должно вводить в заблуждение»
23.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Чем больше будет ухудшаться ситуация в Беларуси, тем жестче будет ответ Запада.
Представитель Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский в очередном выпуске
Фото tsikhanouskaya.org
Есть ли ключевые фигуры в дополненных и расширенных санкционных списках, которые
– В основном это люди, которые оказались причастны к нарушениям прав человека и, как говорят американцы, к «подрыву демократии в Беларуси», – отметил Валерий Ковалевский. – Всего в США было добавлено 43 имени, в Великобритании – 27. При этом Соединенные Штаты оставляют эти имена нераскрытыми. Смысл заключается в том, что все имевшие какое-либо отношение к нарушениям прав человека, безотносительно того, попали они в списки или нет, теперь должны об этом думать.
При обращении за американской визой они могут получить отказ – либо даже получат визу, но уже на границе США будут иметь другой разговор, в совершенно других условиях.
По словам представителя Светланы Тихановской по международным делам, самое главное – что и США, и Великобритания, и ЕС, и Канада продолжают очень внимательно отслеживать ситуацию в Беларуси. Интерес к нашей ситуации не спадает, а оценки происходящего крайне негативные – именно поэтому продолжается введение санкций.
– То, что они кажутся мягкими, символическими, что они касаются узкого круга людей, которые имеют отношение к нарушению прав человека, не должно нас обманывать и вводить в заблуждение. Эти меры будут только наращиваться, поскольку ситуация в Беларуси не улучшается.
Более того, мы видим, что режим продолжает закручивать гайки и еще больше ужесточается – ведь он полностью исчерпал арсенал каких-либо дополнительных инструментов – экономических, политических, идеологических. Поэтому следует ожидать, что ситуация в Беларуси будет ухудшаться, но вместе с тем будет ужесточаться и реакция Запада, – сказал Ковалевский.
Что касается
– Его доработка продолжится, и на следующем совещании министров иностранных дел стран Евросоюза этот пакет может быть представлен уже в расширенном виде, – сообщил Ковалевский. – Речь идет в том числе о судьях, которые были причастны к приговорам по административным арестам по статье 23.34.
Их там сотни, и их достаточно легко определить для того, чтобы внести в санкционные списки. Мы также рассматриваем возможность того, что в списках могут оказаться предприятия и так называемые «кошельки Лукашенко» – олигархи, которые его поддерживают финансово и в то же время на предприятиях таких олигархов нарушаются права человека, права трудящихся.
В выпуске
– Мы не являемся частью Европейской конвенции по правам человека, поэтому также не можем быть подсудны Европейскому суду по правам человека. Фактически, на сегодня это единственный более или менее эффективный инструмент, чтобы отстоять справедливость, – подчеркнул Валерий Ковалевский, выразив уверенность, что заведенные уголовные дела будут доведены до рассмотрения.
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Представитель Тихановской: «То, что санкции кажутся символическими, не должно вводить в заблуждение»
Чем больше будет ухудшаться ситуация в Беларуси, тем жестче будет ответ Запада.
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