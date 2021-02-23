|
IT-компания перенесла штаб-квартиру из Минска в Киев
Источник материала: Хартия'97
IT-компания перенесла штаб-квартиру из Минска в Киев
Компания заявила, что сделала это «для спокойствия клиентов».
«Штаб-квартира для нас — это достаточно формальное понятие. Внутри компании мы считаем, что офисы равноправны. Киев указали больше для спокойствия клиентов.
В Кракове офис разработки появился пару месяцев назад, но пока совсем небольшой — арендуем коворкинг. Пока что там работают только местные ребята, но в перспективе будут релокейты из других наших офисов», — сообщили dev.by в компании.
По словам представителей Andersen, формальный перенос штаб-квартиры из Минска в Киев произошел около трех месяцев назад. В Беларуси в Andersen работает более 500 сотрудников.
За последние полгода минимум 15 белорусских ИТ-компаний открыли офисы в Украине, Польше и Литве. Среди них EPAM, Wargaming, Flo, Godel Technologies.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания заявила, что сделала это «для спокойствия клиентов».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)