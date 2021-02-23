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Ядерное оружие РФ в оккупированном Крыму: эксперт назвал возможные места хранения

23.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ядерное оружие РФ в оккупированном Крыму: эксперт назвал возможные места хранения

  • 23.02.2021, 15:14
Ядерное оружие РФ в оккупированном Крыму: эксперт назвал возможные места хранения

Есть две главных локации.

На территории оккупированного Россией Крыма есть две главных локации, где ранее хранились запасы ядерного оружия. Они могут храниться там сейчас и представлять большую угрозу из-за возможных утечек. Об этом в блиц-интервью «Obozrevatel» рассказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, пишет «Флот2017».

«Сейчас никто не может утверждать, что они там вообще есть. Но если бы они там были, то это, скорее всего, объект «Феодосия-13» в Краснокаменке либо воинские части Севастополя», – уточнил он.

«Есть еще запасные хранилища на случай обеспечения соответствующими зарядами для авиации, которые базируются в Саках. Но это уже из советского репертуара, когда чуть ли не в каждой воинской части было ядерное оружие», – заметил Бабин.

По его словам, главная проблема российского оружия состоит в халатном обращении с ним, что несет большую опасность.

«Какой-то пьяный солдатик или офицер на самом деле опасен намного больше, чем верховный главнокомандующий российской армии», – заявил Бабин.

«Не следует забывать, что помимо непосредственно боеголовок, ракетных, авиационных зарядов, зарядов для «Калибров», есть еще проблема с ракетным топливом. Его утечка не менее опасна, чем радиация», – подчеркнул дипломат.

В этом контексте он напомнил, что Черное море является фактически «замкнутым», и «серьезная утечка ракетного топлива или чего-нибудь подобного грозит всей акватории».

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