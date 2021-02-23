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«Посмотрите на себя в зеркало»: минчане с Янки Мавра записали мощное обращение к силовикам
Источник материала: Хартия'97
«Посмотрите на себя в зеркало»: минчане с Янки Мавра записали мощное обращение к силовикам
Последние полгода наглядно показали, кто есть кто в Беларуси.
Жители столичной улицы Янки Мавра записали сильное обращение по случаю сегодняшней даты, сообщает телеграм-канал
Последние полгода наглядно продемонстрировали, кто в Беларуси настоящие защитники Отечества, а кто — цепные псы поехавшего деда.
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Последние полгода наглядно показали, кто есть кто в Беларуси.
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