Источник материала: Хартия'97

Politico: Администрация Байдена готовится ввести свои первые серьезные санкции против РФ 1 23.02.2021, 14:33

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Меры будут скоординированы с европейскими союзниками.

США готовят свою реакцию на отравление и тюремное заключение российского оппозиционера Алексея Навального и, как ожидается, в ближайшие недели будут координировать введение санкций с европейскими союзниками, сообщает Politico .

Издание отмечает, что администрация предыдущего президента США Дональда Трампа подготовила санкции за отравление Навального, но команда Байдена хочет сформировать собственный курс.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена отказался комментировать какую-либо конкретику по поводу санкций, но отметил: «мы рассматриваем доступные варианты».

«Достаточно сказать, что мы не будем сидеть сложа руки перед лицом этих нарушений прав человека», — добавил чиновник.

Новые санкции станут первым шагом новой администрации США в привлечении России к ответственности за нарушение прав человека.

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в течение недели введет санкции против России из-за ареста Навального.

По информации Reuters, под санкции ЕС попадут глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов. Им запретят въезд в ЕС, а активы в банках Евросоюза заморозят.

Приговор Алексею Навальному в России

2 февраля 2021 года московский суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу Ив Роше на реальный — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Политику зачтут время, которое он провел под домашним арестом в 2014 году, и срок сократится до около 2 лет и 8 месяцев.

17 января 2021 года Навального задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево. Политик вернулся в Россию из Германии, где лечился и восстанавливался от последствий отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

Федеральная служба исполнения наказаний пояснила, что оппозиционер находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по делу Ив Роше.

Через 16 часов после возвращения в Россию Навального арестовали на 30 суток. Заседание суда проходило в здании отдела полиции в подмосковных Химках.

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