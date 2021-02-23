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На БелАЭС снова неполадки?

23.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На БелАЭС снова неполадки?

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  • 23.02.2021, 14:30
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На БелАЭС снова неполадки?
Фото: ТАСС

Насколько «плановая» очередная «плановая остановка» энергоблока АЭС.

Белорусская антиядерная кампания обратила внимание на интересный момент в сообщениях госСМИ о так называемой плановой остановке энергоблока БелАЭС в Островце.

«Государственное агентство БелТА сообщает: «Первый энергоблок БелАЭС 20 февраля был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации».

Забавно, что сообщение это опубликовано 22 февраля — через 2 для после, якобы, планового отключения.

При этом на официальном сайте «Белорусской АЭС» в разделе «новости» (впрочем, как и в любом другом) отсутствует информация о якобы» плановом отключении энергоблока.

Логично предположить, что и на этот раз энергоблок отключился в результате неисправности, а не «планово» — о заранее запланированном отключении БелТА и БелАЭС сообщили бы заранее, не так ли?

В любом случае, росатомовская АЭС в Беларуси снова отключилась — как раз к визиту Лукашенко у Путину», — резюмирует Белорусская антиядерная кампания.



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Насколько «плановая» очередная «плановая остановка» энергоблока АЭС.
 
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